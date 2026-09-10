Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 18 de la Vuelta a España
Enric Mas ale de Jerez con una ventaja de 1:37 sobre el Primo Roglic, tras recortar 33 segundos el esloveno, que adelanta en la general al austriaco Felix Gall
EFE, Redacción
El suizo Stefan Kung (Tudor) se ha impuesto en la decimoctava etapa de la Vuelta a España disputada en la modalidad de contrarreloj individual entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, de 32,1 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el español Enric Mas.
Kung se llevó la crono con un tiempo de 35:22 minutos, a una media de 54,4 km/hora, superando en 2 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull) y en 8 al portugués Joao Almeida (UAE).
Entre los favoritos, el mejor fue el esloveno Primoz Roglic, con 35:41 minutos, aventajando en 33 segundos a Enric Mas.
El español mantiene el maillot rojo con una ventaja de 1:37 minutos sobre Roglic, ahora segundo. Tercero es el austríaco Felix Gall (Decathlon), a 3:01.
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