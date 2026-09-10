Así hemos vivido la etapa 18 de la Vuelta a España

El suizo Stefan Kung (Tudor) se ha impuesto en la decimoctava etapa de la Vuelta a España disputada en la modalidad de contrarreloj individual entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, de 32,1 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el español Enric Mas.

Kung se llevó la crono con un tiempo de 35:22 minutos, a una media de 54,4 km/hora, superando en 2 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull) y en 8 al portugués Joao Almeida (UAE).

Entre los favoritos, el mejor fue el esloveno Primoz Roglic, con 35:41 minutos, aventajando en 33 segundos a Enric Mas.

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El español mantiene el maillot rojo con una ventaja de 1:37 minutos sobre Roglic, ahora segundo. Tercero es el austríaco Felix Gall (Decathlon), a 3:01.