Enric Mas, tras la crono de Jerez: «He hecho mejores contrarreloj que esta»

«He hecho mejores contrarreloj que esta», ha afirmado Enric Mas tras la etapa, mientras hacía el rodillo tras una crono en la que ha perdido mucho menos de un minuto, que era lo esperado, con el esloveno Primoz Roglic. Una etapa que ha sido seguida con gran interés en el pueblo natal del jersey rojo, Artà.

«He escuchado por la radio que le iba quitando algo de tiempo», ha explicado el ciclista de Artà, en declaraciones a TVE. «Después, no sé si me ha metido tiempo él. En las últimas rotondas yo tenía mucho respeto y tuve que levantar un poquito el pie», ha añadido.

La crono estaba estudiada por el Movistar Team, ha reconocido Enric Mas, aunque ha negado que tuvieran un plan específico: «No hasta el intermedio, pero sí que teníamos un poco referencias de dónde intentar guardar y después apretar un poco más». «Sinceramente no sé si era el punto intermedio o dónde era, pero sí que teníamos dividida crono en tres y creo que salió bien», ha asegurado.

El mallorquín sigue una jornada más de líder y tiene ahora una ventaja de 1:37 sobre Roglic. «Tenemos que seguir. Puede ser mucho tiempo o muy poco. Simplemente tenemos que seguir y así como lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho muy bien», sentenció.

«Feliz, con ganas de poder afrontar estar estos dos días de montaña y... bien», concluyó Enric Mas.