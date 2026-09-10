Cala Gamba celebra 30 años de la Diada de Vela Llatina

El Club Náutico de Cala Gamba celebra tres décadas de tradición, cultura y patrimonio marítimo con la organización de la 30ª Diada de Vela Llatina de Mallorca, que se celebra desde este viernes 11 al domingo 13 de septiembre. La cita reunirá a más de 40 embarcaciones tradicionales y tendrá a Menorca como región invitada, convirtiendo una vez más a Cala Gamba en el principal punto de encuentro de la navegación tradicional en Baleares.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de una decena de embarcaciones centenarias, algunas de ellas con más de un siglo de historia. Entre los barcos participantes figuran Na Paquita, construido en 1910; San Antonio de Padua, de 1911; N’Eolo, de 1915; Boeres, de 1920; El Único, de 1921; Avelira, un gussi también de 1921; y el Ferreret, de 1924. La relación se completa con la Balear, la barca de bou del Consell de Mallorca construida en 1924, y con dos embarcaciones de la asociación Amics de la Mar de Menorca: el Maria i Antonio, un bote de 1900, y el Besitos, que será la embarcación invitada de esta edición.

La presencia de estos barcos convierte la Diada en algo más que un encuentro de navegación. Se trata también de una concentración de embarcaciones que forman parte de la historia marítima de Mallorca y Menorca y que, en algunos casos, superan ampliamente el siglo de antigüedad.

Patrocinada por Fan Mallorca Shopping y Toyota Mediomotors Mallorca, la Diada ha evolucionado desde sus orígenes como una competición deportiva hasta convertirse en un encuentro dedicado a la cultura marítima y la conservación del patrimonio. En este proceso ha tenido un papel destacado el Ecomuseu de Cala Gamba y su Moll de Sa Fusta, donde se concentra una de las mayores flotas de botes y llaüts de vela latina de Baleares.

Mañana, viernes 11 de septiembre, comenzará el programa oficial con el registro de participantes, de 9 a 15 horas, y una sesión de navegación libre por la tarde. A las 18.30 horas se inaugurará la exposición de acuarelas Vent i Pigment, de Juan V. Aguilar Caballero, que permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. La jornada concluirá con la bienvenida a los participantes y una conferencia de la asociación Amics de la Mar de Menorca sobre sus más de 30 años de trabajo en la conservación del patrimonio marítimo de la isla.

Menorca será la invitada

La presencia menorquina tendrá también su reflejo en la embarcación invitada de esta edición: el llaüt Besitos, construido en 1966, con 8,30 metros de eslora y 2,75 de manga. La embarcación pertenece a Amics de la Mar de Menorca y fue construida por el mestre d’aixa Joan Cerdà Cifre, conocido como «Nius».

El sábado 12 la jornada comenzará con el desayuno de participantes y la reunión de armadores. A las 10.40 horas se ofrecerá la posibilidad de seguir la actividad desde una embarcación de espectadores, con plazas limitadas, mientras que la salida a la mar está prevista para las 11 horas. Al mediodía se dará la señal de atención para la regata. El programa continuará en tierra con un almuerzo para los participantes acompañado de música en directo.

Noticias relacionadas

El domingo 13 tendrá lugar la jornada principal de navegación. Tras el desayuno y la reunión de armadores, la flota volverá a salir al mar a las 11 horas, con la señal de atención prevista para las 12. La jornada concluirá con un almuerzo de hermandad y, a las 15.30 horas, la entrega de premios y obsequios, además del Premio Mestre d’Aixa Miquel Llompart.