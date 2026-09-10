Artà se vuelca con Enric Mas y confía en su campeón: "Está pletórico"

Era el día D para Enric Mas. Para el ciclismo mallorquín y también para el español. En Artà lo sabían y en la Cafetería Almudaina también. La contrarreloj entre el Puerto de Santa María y Jérez de la Frontera no era una cualquiera: enfrente estaba Primož Roglič, cuatro veces ganador de la Vuelta a España y uno de los grandes especialistas contra el reloj. Era, sobre el papel, el terreno del esloveno. Enric, en cambio, ha construido buena parte de su ventaja en la montaña, y después de la crono todavía quedaban por delante etapas en las que el mallorquín se siente más cómodo. Los 2:10 de renta parecían un colchón importante, pero nadie en Artà quería confiarse.

La televisión estaba preparada y los vecinos se acomodaban alrededor de la pantalla. La conversación iba inevitablemente hacia el mismo tema: cuánto podía recortar Roglič, cuánto podía aguantar Enric y hasta dónde podía llegar la ventaja del mallorquín después de una prueba que muchos veían como el gran examen de su liderato.

Joan, el dueño del bar, y Francesc confiaban en Enric. Lo veían fuerte. Muy fuerte. Incluso pensaban que el maillot rojo tenía algo especial, que “le hace volar”. Francesc se atrevía con un pronóstico: el esloveno podía recortar “50 o 60 segundos”, pero no mucho más. No veía a Roglič en su “pico de forma” y sí al mallorquín “muy bien”.

Jaume iba todavía más lejos. No descartaba que Enric pudiera incluso aumentar la diferencia. Lo veía “muy bien, muy bien, muy bien” y encontraba motivos para confiar después de las últimas actuaciones del artanenc. “Está pletórico”, decía. La llegada ante Pogacar en el puerto de El Bartolo había terminado de convencerle de que Enric atraviesa un buen momento.

También estaba allí el alcalde de Artà, Manuel Galán, vestido de ciclista. Él mismo practica este deporte y vivía la tarde como un vecino más. Su discurso mezclaba orgullo y reivindicación. Reconocía los altibajos de Enric durante su trayectoria, pero consideraba que en algunos momentos “se ha sido un poco cruel” con él, especialmente por parte de los comentaristas. Una percepción que, explicaba, había hecho que algunos vecinos de Artà se sintieran incluso "ofendidos".

“Un deportista como Enric no puede estar siempre al cien por cien”, defendía. Para el pueblo, en cualquier caso, tener a uno de los suyos luchando por la Vuelta a España “es un orgullo”.

Y había algo que al alcalde le tranquilizaba especialmente: las palabras del propio Enric, que había asegurado que se había preparado muy bien para esta contrarreloj. “Eso me tranquilizó”, explicaba antes de la salida. En la Almudaina, mientras tanto, tocaba esperar.

Y llegó la crono. El bar pasó de los pronósticos al silencio. Cada referencia de Roglič provocaba nuevas cuentas y cada aparición de Enric en pantalla, algún grito de ánimo: “¡Venga, campeón!”.

El esloveno fue recortando, pero acabó haciéndolo en solo 33 segundos. Mucho menos de lo que se podía esperar en el terreno que, en principio, más favorecía al cuatro veces ganador de la Vuelta y también por debajo de los 50 o 60 segundos que Francesc había calculado.

Hubo aplausos, sonrisas y alegría en la Almudaina. Enric había defendido bien el rojo y mantenía una renta importante. La crono, que se presentaba como una amenaza, había terminado siendo un trámite mucho menos doloroso de lo que algunos temían.

Pero nadie quiere todavía lanzar las campanas al vuelo. La euforia se queda contenida porque la Vuelta todavía no está decidida. Ahora llegan etapas de montaña, el terreno en el que Enric ha demostrado sentirse más fuerte.

De momento, eso sí, hay motivos para estar contentos. Y Artà ya prepara el siguiente capítulo: el sábado y el domingo habrá una pantalla grande en la plaza para que los vecinos puedan seguir juntos el desenlace de la Vuelta a España y volver a empujar a Enric desde casa.