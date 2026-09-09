Varias federaciones suspenden las actividades al aire libre por la alerta naranja

La alerta naranja por lluvias y tormentas ha llevado este miércoles a varias federaciones deportivas de Baleares a suspender actividades, competiciones y entrenamientos al aire libre, una medida que afecta también a Mallorca. Entre las que han comunicado restricciones a través de sus redes sociales están, por ejemplo, las federaciones de fútbol, baloncesto y motociclismo.

Tanto la Federació de Futbol de les Illes Balears como la Federació de Bàsquet de les Illes Balears han establecido la suspensión de todas las actividades deportivas previstas en el exterior fuera de instalaciones deportivas y en el medio natural. En las instalaciones descubiertas quedan suspendidas las actividades y entrenamientos con participación de menores de edad.

Para el resto, los clubes deberán modificar el lugar de celebración o suspender temporalmente la actividad en función de la evolución meteorológica. En instalaciones cubiertas se pide extremar la vigilancia.

La Federación Balear de Motociclismo, por su parte, ha optado por suspender toda la actividad motociclista prevista para este miércoles.

El aviso naranja estará activo entre las 10.00 y las 20.59 horas y contempla precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, tormentas fuertes, chubascos intensos, rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora y posibilidad de granizo. Las federaciones han pedido extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.