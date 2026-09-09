Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 17 de la Vuelta a España
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EFE
PALOS DE LA FRONTERA
El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España disputada a través de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, en la que un día más mantuvo el jersey rojo de líder el español Enric Mas.
Quinta victoria para Brennan, quien batió al esprint al belga Jordi Meeus (Red Bull) y al danés Magnus Cort Nielsen (Uno X) con un tiempo en meta de 4h.07.15, a una media de 44,7 km/hora.
Enric Mas mantuvo el liderato con las mismas diferencias, 2.06 minutos de adelanto sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora).
Fuente: El Periódico
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