Así hemos vivido la etapa 17 de la Vuelta a España

El británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España disputada a través de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, en la que un día más mantuvo el jersey rojo de líder el español Enric Mas.

Quinta victoria para Brennan, quien batió al esprint al belga Jordi Meeus (Red Bull) y al danés Magnus Cort Nielsen (Uno X) con un tiempo en meta de 4h.07.15, a una media de 44,7 km/hora.

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Enric Mas mantuvo el liderato con las mismas diferencias, 2.06 minutos de adelanto sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora).

Fuente: El Periódico