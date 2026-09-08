Una pretemporada de altura para el Azulmarino

Azulmarino ya tiene marcado el camino hacia su estreno en Liga Femenina Endesa. El conjunto mallorquín afrontará una pretemporada de altura, con cinco partidos ante rivales de primer nivel que servirán para medir el estado del equipo de Alberto Antuña antes de su debut en la máxima categoría.

La primera parada del conjunto será el próximo sábado a las 17:00 horas en el País Vasco. Las baleares se enfrentarán al Mirai Euskotren. Este primer encuentro será la carta de presentación del equipo, pese a las posibles ausencias de varias jugadoras debido a la disputa del Mundial.

El segundo reto será en casa. Azulmarino peleará por el Trofeu THB ante el vigente campeón de Liga y Copa, el Valencia Basket. La cita está agendada para el próximo 17 de septiembre a las 19:30 horas en el Palau d’Esports de Son Moix.

Asimismo, tres días más tarde, el grupo se medirá a las 18:30 horas, también en casa, ante uno de los mejores equipos de Alemania, el Alba Berlín.

Tras la doble cita en casa, las de Antuña pondrán rumbo a Zaragoza. El próximo 25 de septiembre a las 21:00 horas, el Casademont Zaragoza recibirá a las recién ascendidas para poner fin a su pretemporada, mientras que las mallorquinas continuarán perfeccionando su rendimiento una jornada más antes de dar el pistoletazo de salida a la competición regular.

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Por último, las baleares pondrán fin a la gira preparatoria en la capital española. La plantilla mallorquina viajará hasta Madrid para enfrentarse al Movistar Estudiantes, en un encuentro previsto para el 25 de septiembre a las 18:00 horas.