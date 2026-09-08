Las mallorquinas Cata Coll, Mariona Caldentey y Patri Guijarro optan al Balón de Oro

Las mallorquinas Cata Coll, Mariona Caldentey y Patri Guijarro figuran entre las 30 candidatas al Balón de Oro femenino 2026, que buscará nueva ganadora después de que la vigente campeona, Aitana Bonmatí, no pueda optar a su cuarto galardón consecutivo tras una temporada marcada por una fractura de peroné en el tobillo izquierdo que le mantuvo más de cuatro meses de baja.

Las tres futbolistas de Mallorca son protagonistas de una candidatura española que cuenta con seis representantes. Patri Guijarro, una de las grandes aspirantes al premio, fue pieza clave del FC Barcelona durante una temporada en la que conquistó los cuatro títulos, mientras que Cata Coll también aparece entre las cinco candidatas al premio a mejor portera del año. Por su parte, Mariona Caldentey fue una de las protagonistas del Arsenal en su primera temporada después de abandonar el conjunto azulgrana.

Patri Guijarro sumó cuatro goles y once asistencias en 34 partidos y levantó la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa con el Barça Femení. La centrocampista fue una pieza fundamental para Pere Romeu por su calidad, presencia y capacidad para aportar tanto en labores defensivas como ofensivas, además de su importancia dentro del vestuario.

Cata Coll, por su parte, disputó 39 partidos, encajó 18 goles y mantuvo su portería a cero en 23 ocasiones. La guardameta mallorquina conquistó los cuatro títulos con el Barcelona --Champions, Liga, Copa de la Reina y Supercopa-- y también ganó la Nations League con España. Además de su candidatura al Balón de Oro, figura entre las cinco aspirantes al premio a mejor portera del año.

En cuanto a Mariona Caldentey, la atacante mallorquina disputó 49 partidos con el Arsenal, en los que marcó siete goles y repartió diez asistencias. En su primera temporada lejos del Barça, conquistó la Nations League con España y la Champions Cup con el conjunto inglés.

La representación española al Balón de Oro la completan Alexia Putellas, Clàudia Pina y Mapi León. Putellas, dos veces ganadora del premio, dejó este verano el FC Barcelona para incorporarse al London City Lionesses después de una última temporada en la que fue una de las piezas clave para conquistar la Champions y todos los títulos nacionales. La catalana firmó 26 goles y 15 asistencias en 53 partidos y también ganó la Nations League con España.

Clàudia Pina fue otra de las grandes protagonistas del curso, con 32 goles y nueve asistencias en 54 partidos, además de conquistar la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa con el Barça, y la Nations League con España.

Mapi León, en su último año como azulgrana antes de incorporarse también al London City Lionesses, firmó dos goles y nueve asistencias en 41 partidos y formó parte del equipo que conquistó los cuatro títulos nacionales y europeos, además de ganar la Nations League con España.

La lista de candidatas se completa con las francesas Selma Bacha, Melchie Dumornay y Wendie Renard; la alemana Klara Bühl; las neerlandesas Esmee Brugts, Pernille Harder y Vivianne Miedema; las inglesas Alex Greenwood y Alessia Russo; las japonesas Momoko Tanikawa y Yui Hasegawa; además de Barbra Banda, Scarlett Camberos, Temwa Chawinga, Kerstin Casparij, Rose Lavelle, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Ewa Pajor, Khadija Shaw, Caroline Weir y Tessa Wullaert.

En la categoría de mejor joven, España cuenta con dos candidatas: Vicky López y Clara Serrajordi, ambas del FC Barcelona. López, de 20 años, repite nominación después de conquistar el premio en 2025 y presenta unos registros de 17 goles y 15 asistencias en 53 partidos, además de haber conquistado la Nations League, la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa. Serrajordi, de 18 años, suma 48 partidos, dos goles y siete asistencias y afronta su primera nominación, después de conquistar esos mismos cinco títulos.

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La lista de cinco aspirantes al premio a mejor portera se completa con la alemana Ann-Katrin Berger, la inglesa Hannah Hampton, la brasileña Lorena y la japonesa Ayaka Yamashita, junto a Cata Coll. Berger conquistó la NWSL y la Challenge Cup con el Gotham FC; Hampton, la Copa de la Liga inglesa con el Chelsea; Lorena, el NWSL Shield con el Kansas City Current; y Yamashita, la Copa Asiática, la WSL y la FA Cup con el Manchester City.