La FFIB estrena ‘Únics’, la película que recorre los 100 años del fútbol balear

La historia del fútbol de Balears no solo se escribió sobre el césped, sino que también se contó desde los medios de comunicación. Ese fue uno de los mensajes que dejó este martes la première de ‘Únics’, la película oficial del Centenario de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), que llenó la Sala Augusta de Palma y sirvió, además, para rendir homenaje a 16 periodistas vinculados durante décadas a la información deportiva y al fútbol del archipiélago.

El acto, presentado por Jaume Colombàs, reunió a representantes institucionales, clubes, directivos, protagonistas de la historia del fútbol balear, patrocinadores y medios de comunicación. Alfonso Díaz, CEO Corporativo del Mallorca; Serra Ferrer, exentrenador del conjunto bermellón, o Pep Sansó, expresidente de la FFIB, no faltaron al evento.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento a los profesionales de la información. Entre ellos se encontraban Ricard Cabot, exjefe de Deportes de ‘Diario de Mallorca’, y Sebastià Adrover, actual jefe de la sección del periódico, además de Jaume Vallés, estrechamente vinculado durante décadas a la información deportiva de las islas. El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, entregó el Escudo de Oro de la Federación a, además de ellos tres, Miquel Alzamora, Juan Antonio Bauza, Gabriel Forteza, Toni Fuster, Jordi Jiménez, Carlos Montes de Oca, Paco Muñoz, Javier Oleaga, Albert Orfila, Ricard Pla, Juan Roca, Tomeu Terrasa y Alejandro Vidal. El reconocimiento puso en valor la labor de quienes han acompañado desde los medios la evolución del fútbol balear y han contribuido a preservar su memoria.

Horrach agradeció especialmente el papel de los medios de comunicación y su colaboración en uno de los grandes objetivos de la Federación durante los últimos años: la erradicación de la violencia en el deporte. El presidente destacó que los periodistas habían sido fundamentales, junto a las instituciones y al conjunto de la familia del fútbol, para avanzar en esa lucha.

La gran pantalla de la Sala Augusta acogió después la primera proyección de ‘Únics’, una producción concebida para recorrer, desde una mirada diferente, emotiva y cercana, los cien años de historia del fútbol federado en Balears. La película tuvo como protagonistas a Tomeu Penya y Llum Barrera, encargados de conducir al espectador por un viaje a través de las islas para recuperar historias, personajes, recuerdos y anécdotas que ayudaron a explicar qué había hecho único al fútbol de esta tierra.

Dirigida por Elisabeth Moll y producida por Novaproduccions, ‘Únics’ se alejó del formato de documental histórico convencional. El objetivo fue condensar un siglo de historia en aproximadamente una hora sin convertir el relato en una sucesión de fechas y nombres, apostando por una película dinámica y cercana capaz de conectar con espectadores de distintas generaciones.

‘Únics’ dio voz tanto a los grandes nombres del fútbol de las Illes Balears como a los protagonistas anónimos que durante generaciones hicieron posible la actividad de los clubes. Árbitros, entrenadores, delegados, voluntarios, directivos y familias formaron parte de una película que recorrió desde los antiguos campos de tierra hasta el fútbol balear actual.

El relato abarcó Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, además del fútbol femenino y el fútbol sala, ofreciendo una visión amplia de un deporte que durante un siglo había formado parte de la vida social de las Illes Balears. Ese carácter colectivo fue también uno de los principales mensajes de Horrach. El presidente recordó que detrás de los cien años de historia de la FFIB no solo estaban futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y clubes, sino también madres y padres, delegados, voluntarios, trabajadores y todas aquellas personas que, lejos de los focos, habían permitido que miles de niños y niñas pudieran jugar cada fin de semana.

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La celebración del Centenario quedó marcada por una doble mirada: la del fútbol que había sido y la de quienes habían contribuido a contarlo. La première de ‘Únics’ permitió recuperar cien años de memoria a través de una película pensada para acercar esa historia a nuevas generaciones, mientras que el homenaje a los 16 periodistas reconoció a quienes habían narrado y acompañado durante décadas la evolución del fútbol de Balears.