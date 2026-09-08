David Gómez y Antonia Cuenca se imponen en la tirada de piedra de las fiestas de Lloseta

David Gómez y Antonia Cuenca, ambos representantes de Honderos Lloseta, fueron los vencedores en las categorías de homes y dones, respectivamente, de la tirada en la modalidad de piedra celebrada el pasado domingo con motivo de las fiestas de Lloseta.

En la categoría de hombres, David Gómez se proclamó campeón con 19 puntos, tras acertar cinco dianas y nueve impactos. La segunda posición fue para Jeroni Matamalas (Baleyaroh), con 19 puntos, mientras que Paco Montiel (Foners Mallorca) completó el podio con 15 puntos.

En dones, Antonia Cuenca se alzó con la victoria con 9 puntos. Vanessa Castillo (Honderos Lloseta) fue segunda, con 7 puntos, y Joana Llabrés (C. Sollerense) terminó tercera, con 3 puntos.

La clasificación de joves estuvo encabezada por Noa de Sousa (Macolins), que consiguió 16 puntos. Xavi Tomás (Foners Llucmajor), con 13 puntos, fue segundo, mientras que Lluis Mestre (Foners Mallorca), con 11 puntos, ocupó la tercera posición.

Jeroni Matamales y Noa de Sousa ganan en Fornalutx

El pasado sábado se disputó en Fornalutx una nueva tirada en la modalidad de piedra, organizada por el Cercle Solleric de Sóller, entidad presidida por Joan Oliver. En la categoría de hombres, Jeroni Matamales (Baleyaroh) se impuso con 14 puntos. Paco Montiel (Foners Mallorca), también con 14 puntos, fue segundo, mientras que Toni Franch (Sa Pobla), con 13 puntos, ocupó la tercera posición.

En mujeres, Vanessa del Castillo (Honderos Lloseta) fue la vencedora con 7 puntos. Zaida Murillo (Macolins) y Antonia Cuenca, ambas con 3 puntos, ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

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Por último, en jóvenes, Noa de Sousa (Macolins) volvió a subir a lo más alto del podio, en esta ocasión con 16 puntos. Su compañero de equipo Eizan de Sousa fue segundo con 14 puntos, mientras que Juan Carlos Pérez (Foners Mallorca) terminó tercero con 9 puntos.