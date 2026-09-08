El Ajuntament recupera la Fira de l’Esport para celebrar los 50 años del Palau Municipal d’Esports de Son Moix

El Ajuntament de Palma, a través del Institut Municipal de l’Esport (IME), ha organizado la Fira de l’Esport, que se celebrará los próximos días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix con motivo del 50 aniversario de la instalación.

Durante estas dos jornadas, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, todo el complejo deportivo de Son Moix acogerá más de 180 actividades gratuitas, distribuidas en diez zonas temáticas y dirigidas a públicos de todas las edades.

El primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, ha presentado este martes la programación de la Fira y ha destacado especialmente la recuperación, después de 13 años, de un evento cuya primera edición se celebró en 2001.

“Queríamos que este 50 aniversario no fuera únicamente una celebración institucional, sino una celebración abierta a todos. Y qué mejor manera de hacerlo que recuperando la Fira de l’Esport”, ha señalado Bonet, quien ha añadido que Son Moix “será, más que nunca, la gran casa del deporte de Palma” durante ese fin de semana.

En el acto de presentación han participado una amplia representación de los patrocinadores, colaboradores y de las más de 100 entidades y federaciones deportivas que forman parte del programa.

Por parte del Ajuntament de Palma, también han asistido el director general d’Esports, David Salom; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar; y la directora general de Sanitat, Consum, Mercats i Fires, Cristina Chinchilla.

Más de 100 entidades y federaciones

La Fira contará con la participación de más de 100 entidades y federaciones deportivas, además de clubes, gimnasios y asociaciones, que ofrecerán exhibiciones, demostraciones y actividades participativas para que los asistentes puedan practicar una amplia variedad de disciplinas.

Entre las propuestas previstas figuran el ciclismo en pista, atletismo, patinaje, gimnasia rítmica, fútbol, rugby, balonmano, tenis, bádminton, baloncesto 3x3, voleibol, petanca, artes marciales y deporte adaptado.

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El programa también incluirá actividades de tiro con honda, tiro con arco, cricket, triatlón, breaking, skate, calistenia, ajedrez, Mega Hyathlon, capoeira y nordic walking, además de propuestas infantiles, circuitos de habilidad, expositores y food trucks.