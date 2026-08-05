El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships vuelve a Calvià

El futuro del tenis femenino profesional vuelve a Calvià. El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships celebrará su segunda edición del 10 al 18 de octubre de 2026, reafirmando su apuesta por el desarrollo del talento y por acercar el tenis a nuevas audiencias.

Tras una primera edición que dejó muy buenas sensaciones entre jugadoras y público, el torneo da un paso más y, este año, concentrará gran parte de su actividad en Magaluf (Calvià), donde se disputarán todos los partidos de la competición. Una decisión que refuerza la experiencia para los aficionados y el vínculo con un destino que sigue evolucionando hacia una propuesta más diversa, deportiva y sostenible.

De forma complementaria, el Mallorca Country Club (Santa Ponça) volverá a formar parte del torneo como espacio para la hospitalidad VIP y sede de actividades paralelas, como encuentros con jugadoras y clínics de tenis, ampliando así la experiencia más allá de la competición.

La directora de e|motion España, Pilar Carbonell, ha destacado la importancia de este paso dentro de la visión del proyecto: «Queremos devolver a Calvià parte del apoyo que nos han dado desde el inicio, trayendo el torneo al corazón de Magaluf. Es una oportunidad para seguir acercando el tenis femenino al público y formar parte de la transformación de este destino hacia una oferta más amplia, cultural y deportiva».

La ganadora de la primera edición en 2025, Solana Sierra, con la embajadora del torneo, Gabriela Sabatini / @mallorcachampionships

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subrayado el impacto positivo del evento en el municipio, poniendo el Mallorca Women’s Championships como «ejemplo del tipo de iniciativas que queremos impulsar en Calvià». «Apostamos por eventos deportivos y culturales de primer nivel internacional que aporten valor a nuestro destino en los meses alejados de la temporada alta, y que puedan también ser disfrutados por nuestros residentes», señala Amengual.

La embajadora del torneo, Gabriela Sabatini, volverá a acompañar esta edición tras su primera experiencia en 2025: «El año pasado descubrí un torneo muy especial, con una energía cercana y un gran cariño por parte del público. Me ilusiona mucho volver a Mallorca en octubre, un momento fantástico para disfrutar de la isla y, sobre todo, acompañar a las jóvenes promesas del tenis femenino en un escenario donde pueden crecer y mostrarse al mundo».

Fiel a su esencia, el torneo pondrá el foco en el talento emergente del tenis femenino, ofreciendo una plataforma cercana para descubrir a las jugadoras que marcarán el futuro del circuito.

Las entradas ya están a la venta y quienes adquieran sus localidades antes del 20 de agosto podrán beneficiarse de una promoción especial de lanzamiento con 2x1 en entradas generales y un 15% de descuento en las experiencias VIP. Una oportunidad para asegurar su plaza en el Mallorca Women’s Championships con condiciones preferentes y disfrutar del mejor tenis femenino en Mallorca este otoño.

El evento está cofinanciado por el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià.