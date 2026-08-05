La segunda equipación del Palma Futsal homenajea a ConectaBalear

"El color que nos conecta" es el lema elegido para presentar la segunda equipación del Illes Balears Palma Futsal para la temporada 2026/27. Un diseño que vuelve a tener el morado como gran protagonista, en referencia a ConectaBalear, patrocinador principal del club y estrechamente vinculado a la identidad visual de esta camiseta.

La nueva equipación presenta una base morada combinada con franjas verticales en un tono más oscuro, que aportan textura y profundidad al frontal. El verde, color principal del club, aparece en el cuello, en los remates de las mangas y en los paneles gráficos de los costados, creando un contraste reconocible entre los dos colores principales que representan al Illes Balears Palma Futsal.

Carlos Gómez posa con la segunda equipación del Palma Futsal. / Illes Balears Palma Futsal

Los escudos, logotipos institucionales y marcas de los patrocinadores se mantienen en blanco, garantizando su correcta integración en el diseño y una lectura limpia sobre el fondo morado. La parte posterior apuesta por una estética más sobria, con una superficie principalmente lisa para facilitar la visibilidad del nombre y el dorsal de cada jugador.

La segunda equipación se ha convertido, temporada tras temporada, en una de las camisetas más apreciadas por la afición. El morado ha trascendido su función deportiva para consolidarse también como uno de los colores asociados al club, tanto en la pista como en las gradas. De esa relación nace el concepto "El color que nos conecta". La camiseta representa el vínculo entre el equipo, la afición y ConectaBalear, unidos bajo una misma identidad.

Con este nuevo diseño, el Illes Balears Palma Futsal vuelve a apostar por una segunda camiseta reconocible, moderna y preparada para acompañar al equipo durante una temporada 2026/27 marcada por nuevos retos deportivos.