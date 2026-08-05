Rigoberto Urán, nuevo dorsal 312 de la Mallorca 312 OK Mobility 2027

La Mallorca 312 OK Mobility anuncia que el colombiano Rigoberto Urán será el dorsal 312 de su edición de 2027. Uno de los ciclistas más carismáticos y queridos del pelotón internacional se suma así al elenco de grandes leyendas que, año tras año, participan en la prueba para compartir kilómetros con los miles de aficionados que convierten Mallorca en la capital mundial del cicloturismo durante unos días.

La próxima edición de Mallorca 312 OK Mobility se celebrará el 24 de abril de 2027 en Playa de Muro, donde 8.500 ciclistas volverán a reunirse para recorrer la isla en una de las marchas cicloturistas más prestigiosas del calendario internacional.

Rigoberto Urán ha protagonizado una de las trayectorias más brillantes del ciclismo moderno. En su palmarés destacan la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el subcampeonato del Tour de Francia 2017 y los dos subcampeonatos del Giro de Italia (2013 y 2014). Además, logró victorias de etapa tanto en el Tour como en el Giro, consolidándose durante más de una década entre los mejores corredores del pelotón internacional.

Más allá de sus logros deportivos, Rigoberto Urán se ha convertido en una de las figuras más carismáticas y queridas del ciclismo moderno. Su cercanía, espontaneidad y sentido del humor le han convertido en un referente dentro y fuera de la competición, ganándose el cariño de aficionados de todo el mundo y trascendiendo el ámbito estrictamente deportivo.

Como dorsal 312, Rigoberto Urán volverá a encabezar simbólicamente el pelotón y se incorporará a la lista de grandes exciclistas profesionales que ya forman parte de la historia de la prueba, un reconocimiento reservado a ciclistas que han dejado una huella imborrable en este deporte como Alberto Contador, Miguel Induráin, Annemiek van Vleuten, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Maurizio Fondriest, Samuel Sánchez, Óscar Pereiro, Marga Fullana, Sean Kelly y Toni Tauler, entre otros.

Mallorca 312 OK Mobility continúa reforzando su proyección internacional y consolidando un formato que convierte la prueba en un punto de encuentro único entre aficionados locales e internacionales y algunas de las mayores leyendas del ciclismo.

La cita tendrá lugar el próximo 24 de abril de 2027 en Playa de Muro, donde 8.500 ciclistas volverán a recorrer la isla en los recorridos de 312, 225 y 167 kilómetros, en una experiencia que combina desafío deportivo, paisaje y una organización de primer nivel.