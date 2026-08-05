El Red Eléctrica luchará por el título en la Women’s Cup de la Copa del Rey Mapfre

La tripulación del velero catalán está integrada por un equipo de cinco mujeres de entre 26 y 29 años patroneadas por María José Marichal.

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, patrocina la participación del equipo femenino de vela del Club Náutico de Vilanova (Barcelona) en la Baleària Women's Cup, que arranca este miércoles, 5 de agosto, en la bahía de Palma, en el marco de la 44 Copa del Rey Mapfre 2026.

El equipo de Vilanova es uno de los quince participantes este año en la Baleària Women's Cup, una competición que alcanza su sexta edición con más proyección internacional y que ha logrado progresivamente que la Copa del Rey Mapfre se haya convertido en referente internacional de la vela femenina.

La tripulación del velero catalán está integrada por cinco mujeres de entre 26 y 29 años, que han participado en anteriores ediciones de la Women's Cup: la patrona de la embarcación, María José Marichal Villalba, 3ª Posición femenina Campeonato del Mundo y de Europa Láser 4.7 (2014); Miriam Oliva Vidal, 1ª Posición Campeonato del Mundo J80 femenino (2024); María Cumella Campos, 1ª Posición Campeonato de España infantil femenina (2012); Beatriz Muro Núñez, 3ª Posición Campeonato de España femenino (2013) y Carlota Sánchez Merino, 1ª Posición Campeonato del Mundo infantil femenino (2017).

Todas las tripulaciones competirán a bordo de los monotipos BluSail 24, embarcaciones idénticas suministradas por la organización para garantizar la máxima igualdad de condiciones. Este formato pone el foco en la estrategia, la coordinación y la destreza de cada equipo, convirtiendo cada enfrentamiento en un auténtico duelo táctico.

Los BluSail 24 están equipados con vela mayor, foque para los rumbos ceñidos y un gennaker para los rumbos abiertos, ofreciendo un rendimiento equilibrado y competitivo en todas las condiciones de navegación.