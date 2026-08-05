La costera agita las clasificaciones provisionales de la Copa del Rey Mapfre

Las cuatro divisiones ORC compitieron en formato costero alrededor de la bahía de Palma. El Comité de Regata estableció un recorrido de poco más de 30 millas náuticas para las clases ORC 0 y ORC A, y de 25 para los ORC B y ORC C. El Embat volvió a cumplir en su cita diaria con la 44 Copa del Rey Mapfre, soplando más suave pero con la suficiente intensidad para que se pudiera completar el programa de la jornada en todas las clases salvo en la femenina, que se quedó a una prueba de completar su calendario.

Los líderes de la 44 Copa del Rey Mapfre al término de la segunda jornada son los españoles Máximo en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en la Baleària Women’s Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el estonio Nola en Sail Racing ORC A; y el alemán Earlybird en Azulmarino ORC C.

Abanca ORC 0

El Wallyrocket 51 Kilara II del suizo Jeremy Weir fue el más rápido en completar el recorrido de 30,5 millas náuticas de la costera de Abanca ORC 0 y también se impuso tras la compensación de tiempos. Paró el crono en poco más de tres horas y 55 minutos, imponiéndose por más de cinco minutos al brasileño Caballo Loco y por siete justos al italiano Vudu, resultado que permite al barco de Mauro Gestri ponerse al frente de la provisional. El Hispania del Rey Don Felipe fue quinto y regresó al RCNP ocupando la segunda plaza de la general de la clase, empatado con el Kilara II y a dos puntos del líder Vudu.

Jamie Scott-Hopkins, armador del Kilara II, explicó: "Al principio estábamos entre los dos o tres primeros, pero conseguimos ganar terreno en Illetas, eso marcó la diferencia. El nuestro es un barco nuevo y esta es su cuarta regata; es la primera vez que ganamos".

Sail Racing ORC A

El Nola de Taavet Hinrikus fue el ganador de la costera y es el nuevo líder de Sail Racing ORC A. El Carkeek 40 estonio invirtió cuatro horas y 20 minutos en completar el recorrido, ganando por seis minutos al ClubSwan 42 Elena Nova de Christian Plump y algo menos de siete al DK46 HM Hospitales Hydra de Óscar Chaves. Nola arrebata el liderato provisional al Rán del sueco Niklas Zennström, que fue cuarto y afronta la tercera jornada a tres puntos del nuevo líder. Tercero es ahora el Elena Nova.

Aksel Magdahl, navegante del Nola, explicó la clave de su victoria: "La primera ceñida fue un poco complicada; no sabíamos si sería mejor la derecha o la izquierda, pero le dije a Hugo (Rocha, el táctico), que fue quien tomó la decisión, que si la derecha daba resultado, sería a lo grande, y así fue. Nos alegró ver que la mayoría se iba a la izquierda y, como suele ocurrir en Palma, es difícil cruzar porque el viento empieza a levantarse por ese lado".

La embarcación de Nola Sail Racing ORC A durante la jornada. / María Muiña

Uber ORC B

La costera también provocó cambio de líder en Uber ORC B. La victoria correspondió al PG390 Katara del argentino Julián Somodi, pero el equipo más beneficiado de la jornada fue el Máximo de Maribel Cadenas, que firmó un valioso segundo puesto y es el nuevo líder de la categoría. El X-41 catalán aventaja por medio punto al Teatro del Soho San Miguel de Javier Banderas, séptimo en la regata larga.

Somodi se mostró muy satisfecho con este triunfo después de una jornada inaugural irregular (12+8): "Hoy nos anduvo bien, la verdad. El equipo estuvo muy táctico, muy preciso, las maniobras salieron perfectas y pudimos sostener a estos XR-41 con dos equipos súper profesionales. Así que muy feliz por todo. Comenzamos con diez nudos y después fue bajando a ocho y siete nudos al final. Palma es siempre mi sitio, pero ahora también lo es dentro del campeonato".

Azulmarino ORC C

La costera de Azulmarino ORC C fue ganada por el Vrolijk 37 Project Work del cántabro Antonio Porres, una victoria que permite al equipo español ascender a la tercera posición provisional de la clase. El nuevo líder es el Earlybird de Hendrik Brandis, empatado a diez puntos con el Django del italiano Vittorio Lombardi tras un duelo que se resolvió del lado del barco alemán por solo dos segundos de ventaja en meta después de más de cuatro horas de regata.

Brandis valoró imponerse a Django en el duelo entre unidades Cape 31: "Lo más importante fue superarles por dos segundos en compensado tras más de cuatro horas. De hecho, les concedimos un poco de tiempo y llevábamos una ventaja de 19 segundos en el agua. Hicimos bien la primera ceñida, perdimos mucho en la isla y luego recuperamos terreno para cruzar la línea de meta por delante".

ClubSwan 42

Entre los monotipos ClubSwan 42, el Nadir del mallorquín Pedro Vaquer replicó su excelente rendimiento de la jornada inaugural para consolidar su posición al frente de la provisional. El actual subcampeón del mundo de la categoría volvió a firmar una tarjeta inmaculada y es el único de esta edición que ha ganado todas las pruebas disputadas. Después de cuatro parciales y un descarte, lidera por cuatro puntos frente al empate protagonizado por el Pez de Abril del murciano José María Meseguer y el Selene Alifax del italiano Massimo de Campo.

Pedro Vaquer explicó ya en tierra que la competición está más igualada de lo que pueda parecer: "Vamos líderes, pero no hemos hecho nada todavía, esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. Todo se decide en maniobras críticas por apenas una eslora o media eslora. Igual que nos han salido bien, nos pueden salir mal. Hemos estrenado algunas velas y cambiado el modo de navegar respecto al año pasado, y parece que funciona".

Baleària Women’s Cup

El debut de la clase femenina se saldó con 11 de las 12 pruebas programadas. Con cuatro victorias y un segundo, las primeras líderes de la semana son las campeonas de 2025 del Baleària Team RCNP.

La balear María Bover se mostró contenta con el inicio de su defensa del título: "Nos ha costado un poco cogerle el ritmo al barco, pero a medida que avanzaba el día nos hemos amoldado y sentido muy a gusto y, sobre todo, hemos disfrutado: hay muy buen ambiente a bordo. Con todo, es el primer día y queda mucho. Hoy ya hemos visto que hay muchos equipos que claramente pueden estar delante, que creo que es una novedad de este año".

Baleària Women's Cup ha comenzado hoy las pruebas. / Laura G. Guerra

Serie Preliminar

El jueves se disputará la tercera jornada de competición y con ello se completará la Serie Preliminar en las categorías ORC y ClubSwan 42. Para las cuatro divisiones ORC, la primera prueba del día activará el descarte del peor resultado de cada equipo, lo que podría generar importantes cambios en la clasificación. Será la última oportunidad para aprovechar el comodín de los descartes, ya que en la Serie Final (viernes y sábado) las pruebas contarán 1,5 y no podrán ser descartadas. La clase femenina seguirá en formato Round Robin para definir a los seis mejores equipos que se enfrentarán en la Medal Race del sábado.

La primera salida del jueves está programada a partir de las 13:00 horas para todas las clases salvo la femenina, que iniciará sus cruces a las 12:00 horas.