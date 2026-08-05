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Fútbol

El Atlético Baleares aplasta al Llosetense

El club blanquiazul firma una nueva victoria en pretemporada tras golear a los de es Raiguer por 7-1 en el Estadi Balear

Jugadores del Atlético Baleares durante el partido.

Jugadores del Atlético Baleares durante el partido. / Atlético Baleares

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Adrià Morata

Palma

El Atlético Baleares ha firmado una contundente victoria en pretemporada por 7-1 ante el Llosetense. El Estadi Balear ha sido testigo de un partido en el que los de Óscar Troya impusieron su juego frente a un Llosetense que milita en una categoría inferior.

Los blanquiazules encarrilaron el partido en la primera mitad. En el minuto 27, Raúl Caballero abrió el marcador con un auténtico golazo tras un pase atrás de Fabrice Montcheu, controlando el balón y definiendo de volea. Ocho minutos más tarde, Pablo Hernández amplió la ventaja con un espectacular lanzamiento de falta directa al palo largo para firmar el 2-0.

Tras el descanso llegaron los cambios y una nueva exhibición ofensiva. Adri Catalá hizo el 3-0 en el minuto 61 tras una asistencia de Barto Fontanet. Apenas dos minutos después, Adri Català protagonizó una gran jugada por banda y sirvió un pase atrás para que Rubén Catalá anotara el 4-0 con un brillante remate de tacón.

El Llosetense recortó distancias desde el punto de penalti, pero el Baleares no bajó el ritmo. Rubén Bover firmó el 5-1 con una elegante vaselina tras un pase de primeras de Gerardo Bonet. En el tramo final, Jofre Cherta hizo el sexto aprovechando otro pase atrás de Adri Catalá, mientras que el propio extremo cerró la goleada transformando un penalti para establecer el definitivo 7-1.

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El próximo compromiso de pretemporada del CD Atlético Baleares será este sábado 8 de agosto a las 10:30 horas, en el Estadi Balear, frente al Playas de Calvià.

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