Marta Llompart busca el oro europeo

Marta Llompart sale a buscar el oro en el Eurobasket sub-18, torneo que logró coronar la selección española el verano pasado. La base nacida en Alcúdia es una habitual en el quinteto titular del conjunto nacional, en el que sólo repiten dos jugadoras del equipo que conquistó el título en 2025.

La mallorquina, una de las grandes promesas del baloncesto balear y nacional, ha fichado por la Houston University de la NCAA (liga universitaria de Estados Unidos). La base ya cuenta con experiencia en la Liga Femenina Endesa tras debutar con el Valencia Basket con tan solo 17 años, siendo una habitual en las filas de La Cordá, filial del conjunto taronja en la Liga Femenina Challenge.

Marta Llompart pertenece a una familia donde se respira baloncesto. Su padre, Miquel Llompart (1969), tuvo experiencia en LEB con el Bàsquet Inca y en categorías FEB con el Alcúdia, Muro y Bahía San Agustín. Su hermano mayor, Miquel Llompart (2006), formado en la cantera del Joventut, también disputa sus años universitarios en la NCAA, mientras que el pequeño de la casa, Joan Llompart, juega en la cantera del Barça.

La alcudiense debutó en la fase de grupos, que comenzó el pasado sábado, con 6 puntos y 8 asistencias en 21 minutos en la contundente victoria frente a Eslovenia (80-31). España finalizó la fase de grupos como primera tras vencer a Turquía (30-62) y Montenegro (87-39).

Este miércoles dará comienzo la fase eliminatoria del Eurobasket sub-18 y España se cruzará con Croacia (15:30 horas), una selección que ha perdido los tres partidos de la fase de grupos y que, a priori, no debería suponer un grave problema para el combinado nacional.