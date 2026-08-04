El Hispania de Don Felipe lidera el arranque de la Copa del Rey de vela

La 44 Copa del Rey Mapfre de vela comenzó este martes con una excelente jornada de competición en la bahía de Palma. La tradicional ración estival del fiable Embat propulsó a los participantes de las cinco clases que estrenaron casilleros cumpliendo el programa inaugural de dos pruebas.

Los primeros líderes de la 44 Copa del Rey Mapfre son los españoles Hispania en Abanca ORC 0, Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B y Nadir en ClubSwan 42, el sueco Rán en Sail Racing ORC A y el alemán Niramo en Azulmarino ORC C.

Abanca ORC 0

En la clase que reúne a los barcos más potentes de la flota, el primer líder de la semana es el Hispania de la Comisión Naval de Regatas de Baleares, timoneado por primera vez por el Rey Don Felipe. El nuevo TP52 español estrenó su participación con un ajustado segundo (a sólo dos segundos del ganador Vudu) y un sólido primero (25 segundos por delante de su rival italiano) para regresar al Real Club Náutico de Palma (RCNP) al frente de la provisional, empatado a puntos con el barco de Mauro Gestri. Tercero, a cuatro puntos, figura el Kilara del suizo Jeremy Weir (4+1 hoy).

Alberto Barovier, táctico del Hispania, puso en valor el trabajo de Don Felipe a la caña en su debut a los mandos del nuevo TP52 de la Armada Española: “El Rey navegó muy bien. Hemos estado entrenando duro y se muestra muy concentrado, lo cual no es fácil en condiciones como estas. Este barco se nota muy diferente. Contamos con muchas herramientas que nos permiten ir más rápido, pero en esta flota, con tantos regatistas excelentes, hay que luchar duro para poner la proa por delante. Y hoy lo hemos conseguido. No hemos hecho nada extraordinario, pero sí lo justo”.

Sail Racing ORC A

En la competida clase Sail Racing ORC A, la provisional muestra empate entre dos Carkeen 40, el Rán del sueco Niklas Zennström (2+1) y el Nola del estonio Taavet Hinrikus (1+2) después de la resolución de una protesta que otorgó una reparación al Rán en la primera prueba. Tercero es el Garm del también sueco Per Roman (3+5).

Andy Hemmings, trimmer del Rán, se mostró muy satisfecho con esta primera jornada: “¿Qué más se puede pedir de un día como este? Tuvimos un viento máximo de entre 13 y 13,5 nudos. Nola y nosotros competimos con barcos muy parecidos y estamos disfrutando mucho de la competición”.

Flota de la clase Uber ORC B durante una de las mangas de este martes / Nico Martínez (Copa del Rey Mapfre)

Uber ORC B

En la clase más multitudinaria e internacional de la 44 Copa del Rey Mapfre, el nuevo XR-41Teatro del Soho San Miguel de Javier Banderas es el primer líder de la semana tras anotar una victoria al alimón con el Solgreen Frutis de Javier de Tomás en la primera prueba y un tercero en la siguiente. Lidera por medio punto respecto al L’Immens de Nicolás González (4+1 hoy) y por 3,5 frente al Ebury de Javi Sabote (6+2).

Banderas relativiza la importancia de este liderato inicial: “Ha sido un día bonito y competido en el que hemos disfrutado mucho navegando en una flota tan numerosa, pero atención, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Esta regata va a consistir en no meterse en problemas desde el mismo momento de la salida; se la llevará el más regular, y el que esté en todas las mangas en el top 4 tiene muchas posibilidades de alzarse con la Copa”.

Azulmarino ORC C

El Niramo de Sönke Meier fue el mejor de la jornada entre los 21 equipos de clase Azulmarino ORC C. Con un primero y un segundo, el Cape 31 alemán es el referente inicial de la categoría, y lidera por cuatro puntos respecto al empate protagonizado por el Italia 9.98 Wanderlust X del balear Josep Pons (2+5) y el también Cape 31 Django, del italiano Vittorio Lombardi (3+4).

ClubSwan 42

La batalla entre los monotipos ClubSwan 42 comenzó con ventaja para el Nadir del balear Pedro Vaquer. El actual subcampeón del mundo de la clase firmó la única tarjeta perfecta de todas las clases, y lidera por tres puntos al Selene Alifax del italiano Massimo de Campo (2+3 hoy). Tercero, a cuatro puntos del Nadir, figura el actual campeón del mundo, el Pez de Abril de José María Meseguer (4+2).

El canario Rayco Tabares, táctico del Nadir, comentaría de regreso a tierra: “Fueron unas condiciones en las que primaba mucho la táctica, no era de un bordo solo. Está mucho más ajustado de lo que parece, porque hemos ganado las dos regatas, pero hemos estado muy apretados. La diferencia en este evento es el trimado del barco, que ha mejorado mucho y nos permite al menos estar en la pelea”.

Mañana, costera y aforo completo

La segunda jornada de competición incorporará mañana miércoles a la clase femenina. La Baleària Women’s Cup añadirá sus 15 equipos para completar la parrilla de 84 barcos de 15 nacionalidades de esta 44 Copa del Rey Mapfre.

Noticias relacionadas

El programa comenzará a las 12:30h con un recorrido costero por la bahía de Palma para todas las clases ORC, y seguirá a partir de las 13:00h con pruebas formato barlovento-sotavento tanto para los ClubSwan 42 como para el estreno de la clase femenina.