La Federación Balear homenajea a sus leyendas con un mural en su sede

La historia del fútbol balear ya tiene un lugar de honor en la Federación de Fútbol de las Illes Balears. La sede de la FFIB continúa convirtiéndose en un auténtico espacio de memoria, identidad y reconocimiento con la incorporación de un nuevo mural permanente bajo el nombre de "Los mejores de la historia", un homenaje a algunas de las figuras más destacadas que han dejado una huella imborrable en nuestro fútbol. Un mural que seguirá siendo dinámico, introduciendo los nombres de las figuras que todavía están por venir.

Este nuevo espacio nace con el objetivo de preservar el legado de quienes, con su talento, esfuerzo y compromiso, han contribuido a engrandecer el fútbol de las Illes Balears y a llevar el nombre de nuestras islas más allá de nuestras fronteras. Porque el presente del fútbol balear no se entiende sin el camino que recorrieron quienes les precedieron.

Ahora mismo son 93 los nombers que aparecen en el mural / FFIB

"La iniciativa reúne a una amplia representación de futbolistas que, a lo largo de diferentes generaciones, han defendido con orgullo el fútbol balear y han escrito páginas inolvidables de nuestra historia", destacan desde la FFIB.

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La historia del fútbol balear ya juega en casa. Y, desde hoy, quienes visiten la sede de la FFIB podrán recorrer el legado de aquellos que hicieron grande nuestro fútbol y que seguirán siendo un motivo de orgullo para toda la familia del fútbol balear.