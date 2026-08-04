Fútbol
La Federación Balear homenajea a sus leyendas con un mural en su sede
El espacio, bautizado como "Los mejores de la historia", reúne a figuras de distintas generaciones e incorporará nuevos nombres en el futuro
La historia del fútbol balear ya tiene un lugar de honor en la Federación de Fútbol de las Illes Balears. La sede de la FFIB continúa convirtiéndose en un auténtico espacio de memoria, identidad y reconocimiento con la incorporación de un nuevo mural permanente bajo el nombre de "Los mejores de la historia", un homenaje a algunas de las figuras más destacadas que han dejado una huella imborrable en nuestro fútbol. Un mural que seguirá siendo dinámico, introduciendo los nombres de las figuras que todavía están por venir.
Este nuevo espacio nace con el objetivo de preservar el legado de quienes, con su talento, esfuerzo y compromiso, han contribuido a engrandecer el fútbol de las Illes Balears y a llevar el nombre de nuestras islas más allá de nuestras fronteras. Porque el presente del fútbol balear no se entiende sin el camino que recorrieron quienes les precedieron.
"La iniciativa reúne a una amplia representación de futbolistas que, a lo largo de diferentes generaciones, han defendido con orgullo el fútbol balear y han escrito páginas inolvidables de nuestra historia", destacan desde la FFIB.
La historia del fútbol balear ya juega en casa. Y, desde hoy, quienes visiten la sede de la FFIB podrán recorrer el legado de aquellos que hicieron grande nuestro fútbol y que seguirán siendo un motivo de orgullo para toda la familia del fútbol balear.
Leyendas del fútbol balear
- Javier Díaz Pons
- Rafel Sastre Reus
- Pablo Cendrós López
- Juan Bezares García
- Daniel González Benítez
- Lorenzo Homar Soler
- Javier Llabrés Expósito
- Joan Capó Coll
- Germán Bagur Carreras
- Julián Robles García
- Gabriel Suñer Sampol
- Antonio Cladera Florit
- Miguel Sans Rigo
- Bartolomé Mestre Vicens
- Pedro Marroig Frau
- Kevin García Martínez
- Bernardo Sans Perelló
- Francisco Rosselló Roca
- Miguel Bennasar Mojer
- Martín Mora Moragues
- Joan Sastre Vanrell
- Juan Gelabert Margüello
- Cristóbal Machín Fernández de la Puente
- Magín Mir Martínez
- Jacinto Villalvilla Bustos
- Tomás López Blázquez
- Gabriel Martorell Mir
- Martí Crespí Pascual
- Antonio Amegual Salom
- Manuel Olivares Lapeña
- Marc Domenech González
- Guillermo Coll Munar
- Pere Joan García Bauzá
- Andrés Company Ramis
- Antonio Pascual Pascual
- Rafel Bauzá Sureda
- Bartomeu Llompart Coll
- Domingo Serra Marqués
- David López Guijarro
- Pedro Ortiz Bernat
- Pedro Taberner Nadal
- Feliciano Casanova Arribas
- Gabriel Ribas Ródenas
- Alberto López Arteseros
- Manuel Molina Molina
- Miguel Garro Gomila
- Joan Bordoy i Cañellas
- José Ramón Ferragut
- Leonardo Román Riquelme
- Juan Sánchez Martínez
- Amador Puig Coll
- Mateu Morey Bauzá
- Juan Bisbal Parera
- Rafael Ramos Lozano
- José Bermell Sabater
- Antonio Rigo Sureda
- Antonio Sánchez Navarro
- Xisco Jiménez Tejada
- Emilio Nsue
- Óscar Montiel Marín
- Antoni Adrover Colom
- Pablo Vidal Oliver
- Antonio Morro Mora
- Juan Forteza Bennasar
- Bartolomé Riera Morro
- Guillermo Pont Serra
- Pedro Caldentey Bauzá
- Rafael Piris Esteva
- Bartolomé Salas Ribot
- Carlos Carmona Bonet
- Diegos Balaguer García
- Brandon Thomas Llamas
- Felipe Ferrer Carreras
- Arnaldo Llabrés Picó
- Gabriel Vidal Nova
- Fernando Marcos Santiago
- Miquel Buades Crespí
- Gabriel Bordoy Llompart
- Marvin Akinlabi Park
- José Bonet Moll
- Damià Amer Munar
- Pedro Mascaró Rayo
- Mateo Simó Fiol
- José Sánchez Llambiés
- Fernando Nadal Martorell
- Manuel Esteva Córro
- José Palmer Calafell
- Antonio Ferrer Díaz
- Lluís Sastre Reus
- Ramón Rodríguez Jiménez
- Pedro Gost Sastre
- Rafael Nicolau Rayo
- Francisco Campos Coll
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