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Adrià Guirado y Bel Calero consiguen el triunfo en la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà

La prueba de 4,1 kilómetros reunió a 564 corredores en una noche marcada por la subida al santuario de Sant Salvador

El podio de la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà.

El podio de la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà. / Club Atletisme Artà

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Ponç Bover

Artà

Adrián Guirado (Peña Santa Eulària) y Bel Calero (CE Murbac) fueron los vencedores de la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà, una prueba de 4,1 kilómetros disputada en la noche del lunes con salida a las 23:59 horas. El recorrido atravesó las principales calles del municipio, con la exigente subida al santuario de Sant Salvador antes de regresar a la meta, situada en la plaça del Conqueridor. La carrera, organizada por el C.A. Artà, reunió a 564 corredores clasificados.

Guirado volvió a demostrar su dominio en las carreras populares y se llevó el triunfo con un tiempo de 12:55, por delante de Miguel Brindis Soler (13:28) y del local Esteve Picó Ramis (13:38), que completaron el podio. Javier Jurado fue cuarto (13:49) y el sub-16 Joao Vithor Puigros terminó quinto (13:57).

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En categoría femenina, Bel Calero, decimoséptima de la clasificación general, se adjudicó la victoria con un registro de 15:27. Nuria Tauler (16:10) fue segunda y Verónica Castro (16:58) completó el podio. Catalina Aylen acabó cuarta (18:02), mientras que Rosario González, del C.A. Artà, finalizó quinta con 18:07.

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