Adrià Guirado y Bel Calero consiguen el triunfo en la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà

Adrián Guirado (Peña Santa Eulària) y Bel Calero (CE Murbac) fueron los vencedores de la XXVI Cursa Nocturna de Sant Salvador de Artà, una prueba de 4,1 kilómetros disputada en la noche del lunes con salida a las 23:59 horas. El recorrido atravesó las principales calles del municipio, con la exigente subida al santuario de Sant Salvador antes de regresar a la meta, situada en la plaça del Conqueridor. La carrera, organizada por el C.A. Artà, reunió a 564 corredores clasificados.

Guirado volvió a demostrar su dominio en las carreras populares y se llevó el triunfo con un tiempo de 12:55, por delante de Miguel Brindis Soler (13:28) y del local Esteve Picó Ramis (13:38), que completaron el podio. Javier Jurado fue cuarto (13:49) y el sub-16 Joao Vithor Puigros terminó quinto (13:57).

En categoría femenina, Bel Calero, decimoséptima de la clasificación general, se adjudicó la victoria con un registro de 15:27. Nuria Tauler (16:10) fue segunda y Verónica Castro (16:58) completó el podio. Catalina Aylen acabó cuarta (18:02), mientras que Rosario González, del C.A. Artà, finalizó quinta con 18:07.