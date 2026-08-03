Golf
Morazzi y Nadal Vives ganan el Torneo Bodegas Marqués de Velilla
La pareja vence en Vall d’Or Golf con 47 puntos netos en una prueba disputada bajo la modalidad de mejor bola
Matteo Morazzi y Joan Nadal Vives se proclamaron ganadores de la XVII edición del Torneo Bodegas Marqués de Velilla, celebrada el sábado 1 de agosto en las instalaciones de Vall d’Or Golf.
La prueba se disputó bajo la modalidad de parejas mejor bola y comenzó de forma simultánea a las 9.30 horas. Morazzi y Nadal Vives se impusieron en la clasificación hándicap tras completar el recorrido con 47 puntos netos.
El torneo volvió a contar con el patrocinio de Bodegas Marqués de Velilla, firma fundada en 1985 y ubicada en la localidad burgalesa de La Horra, dentro de la denominación de origen Ribera del Duero.
Una vez concluida la competición, los participantes se congregaron en la terraza del restaurante del club, donde disfrutaron de un bufé acompañado por vinos de la bodega. Posteriormente se celebró la ceremonia de entrega de trofeos, conducida por Israel Rodríguez, director gerente de Vall d’Or Golf.
En el acto también participó José Hernández de Mercado, propietario de Bodegas Marqués de Velilla, quien dirigió unas palabras a los asistentes. Un sorteo de regalos ofrecidos por la firma patrocinadora puso el punto final a la jornada.
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