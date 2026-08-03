Ewaldh y Oliva sellan su pase a la final del Circuito Balear WAGC by Soft Line

Sebastian Ewaldh y Joan Bernat Oliva se proclamaron ganadores, en Primera Categoría, del duodécimo torneo del Circuito Balear WAGC by Soft Line, celebrado el pasado sábado en Golf Alcanada. La pareja completó una vuelta de 47 puntos y consiguió además la clasificación para la Final Balear.

La prueba reunió a 38 parejas y 76 jugadores en el exigente recorrido de Alcanada. La competición se disputó bajo la modalidad de parejas scramble y estuvo marcada por la igualdad, con cada hoyo resultando decisivo para la clasificación final.

Ewaldh y Oliva resolvieron a su favor la lucha por la victoria en la categoría principal y aseguraron su presencia en la cita decisiva del circuito, que se celebrará este próximo 8 de agosto en Golf de Andratx.

En Segunda Categoría, el triunfo correspondió a Nikolas Paul Kilian y Jan Glowacki, que también sumaron 47 puntos y obtuvieron el pase para la Final Balear.

Las dos parejas vencedoras buscarán en Andratx una plaza para la Final Nacional, paso previo a la posibilidad de representar a Baleares en la Final Mundial del WAGC, que este año se disputará en Malasia.

Los premios a la bola más cercana fueron para Otto Hoffmeister, en categoría masculina, y Elena Agote, en la femenina. La jornada concluyó con la entrega de trofeos y el acto de clausura en las instalaciones del club.

Una vez finalizada la competición sobre el campo, el protagonismo se trasladó al acto de clausura, donde la tradicional entrega de premios volvió a reunir a jugadores, patrocinadores y organización en un ambiente distendido y de celebración.

Noticias relacionadas

Además de los trofeos artesanales de LaFiore entregados a las parejas campeonas, también se hizo entrega de los premios a la Bola Más Cercana. En categoría masculina, el ganador fue Otto Hoffmeister que recibió una botella de Viña Pomal Rioja Edición Centenario Crianza 2019 acompañada de un Queso Mahón D.O. y un surtido de Quely, mientras que en categoría femenina fue Elena Agote, el premio consistió en una botella de cava Anna de Codorníu, también junto a un Queso Mahón D.O. y surtido Quely, como reconocimiento a la precisión demostrada durante la jornada.