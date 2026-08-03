Diego Nunes: “Quiero escribir una nueva historia en el Palma Futsal”

Diego Nunes vuelve al Illes Balears Palma Futsal tras cuatro temporadas en el Benfica, en un retorno muy emotivo para el brasileño. “Volver a la isla es como volver a casa”, ha explicado el ala en su presentación este lunes en las oficinas de ConectaBalear en Manacor. José Tirado, presidente del club, ha recalcado la importancia del regreso de Diego tras su marcha a Portugal. “Ya dijimos en aquel momento que era un hasta luego”, señaló el directivo.

Nunes llega a una entidad diferente a la que era cuatro temporadas atrás. “El equipo ha crecido, el club tiene más responsabilidades, ya ha ganado cosas y va a seguir peleando”, ha destacado el brasileño. Además del club, el jugador también ha reconocido haber crecido en comparación con cuando llegó por primera vez a Mallorca. “Era muy joven, inmaduro y tenía que ganar experiencia. Al final, con la confianza que me dieron, las cosas empezaron a salir bien”, ha recordado.

El ala zurdo llega a un equipo que ha aprendido a ganar durante su ausencia y afronta esta segunda etapa desde la humildad. “El grupo sabe ganar más que yo y conoce lo que se necesita. Yo llego para ser uno más y para sumar”. El compromiso con el trabajo será, según ha insistido, su principal aportación. “No dudéis de que voy a trabajar mucho. Espero ayudar al club a jugar finales, que llegue algún título y que esta nueva historia sea todavía más bonita que la primera”.

José Tirado ha reconocido la importancia de Diego Nunes en la historia reciente del Illes Balears Palma Futsal. “Con Diego empezó todo”, ha recordado el presidente, quien se ha referido especialmente a la clasificación para la primera UEFA Futsal Champions League, un paso decisivo en el crecimiento posterior del Palma Futsal. “Aquello ha terminado con el Palma convertido en uno de los clubes más laureados, con tres Champions consecutivas”, ha recordado. Ahora, el deseo de sus compañeros, familiares y aficionados es que Nunes pueda ayudar al equipo a seguir compitiendo por todos los títulos.

Además, el presidente ha explicado que su regreso llevaba tiempo siendo una prioridad para el club. La dirección deportiva ya intentó recuperar al jugador el pasado verano y este año ha podido concretar una operación que Tirado considera especialmente valiosa tanto por su nivel como por su identificación con la entidad. “Es todo un lujo tener a un jugador de talla mundial como Diego Nunes, que ya no es solo un jugador, sino un miembro de la familia y de nuestra historia”, ha destacado el presidente.