La Bahía de Palma entra en modo competición con la Copa del Rey Mapfre

Las tradiciones están para cumplirse y la Copa del Rey Mapfre es una cita inexcusable en el calendario de regatas del Mediterráneo desde su creación en 1982. La 44.ª edición de la clásica mallorquina se celebrará hasta el sábado 8 de agosto, con un centenar de barcos distribuidos en seis clases y dos áreas de regatas. Mañana, martes, debutarán 84 equipos en cinco de las seis categorías y solo la clase femenina esperará al miércoles para estrenar sus casilleros.

La jornada de entrenamiento oficial ofreció una buena sesión de navegación en las típicas condiciones de la bahía de Palma, aprovechadas por la flota y la organización para ultimar los preparativos y comprobar los procedimientos antes del inicio de la competición.

El grueso de la flota, en clave ORC

La flota más numerosa navegará en tiempo compensado bajo la fórmula ORC y se dividirá en cuatro categorías que aseguran reñidas batallas por el título.

Entre los 14 equipos de Abanca ORC 0 destaca la participación de hasta diez unidades TP52, incluido el Hispania, timoneado por el Rey Don Felipe, quien aprovechó la jornada de entrenamiento para reencontrarse con su tripulación y con la bahía de Palma. Ganador de la pasada edición y campeón de Europa de ORC 0 bajo los colores del estadounidense Vesper, el nuevo barco de formación de la Armada Española se medirá con rivales tan potentes como el Urbania de Tomás Gasset, ganador del Trofeo SM La Reina el pasado julio; los italianos Blue de Bonfiglio Mariotti, subcampeón de Europa en 2025, y Vudú de Mauro Gestri, actual subcampeón del mundo; o el alemán Red Bandit de Carl-Peter Forster, ganador de clase en la Copa de 2022.

En Sail Racing ORC A, el Carkeek 41 Rán del sueco Niklas Zennström llega con la vitola de favorito, merced a su doble corona de campeón del mundo de la categoría, pero no lo tendrá fácil en una flota de 19 barcos que incluye otros nombres ilustres. Entre ellos figuran el potente DK46 Estrella Damm de Nacho Montes, campeón de Europa en 2025 y poseedor de cuatro Copas del Rey de clase y tres absolutas; el Swan 45 From Now On del argentino Fernando Chain, subcampeón mundial en 2022; o el Swan 42 Elena Nova de Christian Plump, ganador de la Copa en 2023 y 2024.

Los Uber ORC B también anticipan una gran rivalidad entre sus 23 equipos de 11 nacionalidades, la categoría más internacional de esta edición. No faltará el actual campeón del mundo de la clase y ganador en Palma en 2024, el PG390 Katara del argentino Julián Somodi. Entre sus rivales estarán el Teatro del Soho-San Miguel de Javier Banderas, ocho veces campeón de la Copa del Rey Mapfre, que compite esta vez con un potente XR-41; el Beso Beach de Rodrigo Sanz; o el A40 RC Ebury de Javier Sabiote, campeón del Trofeo SM La Reina en Valencia.

En Azulmarino ORC C coinciden el campeón del mundo de la categoría, el Robe da Mat del italiano Luigi Buzzi; el campeón de Europa y defensor del título en Palma, el Vrolijk 37 Project Work del cántabro Antonio Porrés; el subcampeón continental, el Cape 31 Early Bird del alemán Hendrik Brandis; y el campeón absoluto de la Copa en 2024, el Falapouco de Andrés Manresa.

Los ORC disputarán hasta diez pruebas, incluida una costera, «probablemente el martes o el miércoles, en función de las condiciones meteorológicas», según comenta el oficial principal de regata, Gaspar Morey.

Batalla entre iguales

Además de las cuatro divisiones ORC de tiempo compensado, dos clases compiten este año en tiempo real: ClubSwan 42 y Baleària Women’s Cup.

En ClubSwan 42 destacan dos barcos con un palmarés excepcional: el Pez de Abril de José María Meseguer, actual campeón del mundo, subcampeón en 2024 y ganador de la Copa del Rey Mapfre en 2017, 2018 y 2024; y el Nadir de Pedro Vaquer, campeón del mundo en 2022 y 2024, subcampeón en 2023 y 2025 y ganador de la Copa del Rey Mapfre en 2022 y 2023.

En su sexta edición, la Baleària Women’s Cup consolida el éxito de la clase femenina y amplía su alcance internacional, con 15 equipos de España, Italia, Canadá y Reino Unido. Un año más, competirán en monotipos BluSail 24 proporcionados por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), una fórmula que garantiza la máxima igualdad entre una flota en la que no faltarán equipos ya consagrados, como el Baleària Team RCNP de María Bover, en su condición de defensor del título, junto a interesantes novedades como el canadiense Magenta Project, los italianos Italia Team y Rudder Rebels o el británico Merched y Mor.

Manu Fraga, director general del RCNP, destaca la calidad de una flota que anticipa una reñida batalla por el título: «El listado de participantes está repleto de campeones del mundo y de Europa, tanto actuales como pasados y, sin duda, también futuros. Un año más, desde el comité organizador ponemos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el éxito del evento, tanto en el ámbito deportivo como en el social. Ahora dependemos de la meteorología, ya que nos espera una semana de mucho calor en Mallorca. Esperemos que la temperatura baje de noche para que trabaje el gradiente y podamos disfrutar del térmico que convierte a la bahía de Palma en uno de los campos de regatas más fiables del mundo. Es el único ingrediente que no depende de nuestro esfuerzo, pero confiamos en poder disfrutar de una gran semana de regatas».