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Carreras por montaña

Triunfos de Joan Navarro y Carme Cladera en la Pujada al Barranc de Biniaraix

La prueba organizada por el Club de Muntanya i Escalada Sóller fue puntuable para la Copa Balear de cronoescalada y kilómetro vertical

Los primeros clasificados posan tras la entrega de trofeos en Biniaraix

Los primeros clasificados posan tras la entrega de trofeos en Biniaraix / P. Bover

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Ponç Bover

Biniaraix

El solleric Joan Navarro (Gymnàpolys) y Carme Cladera (C.A. Diaita) fueron los ganadores este doingo de la emblemática Pujada al Barranc de Biniaraix, una prueba de 5,5 kilómetros y 791 metros de desnivel positivo, con salida desde Biniaraix, ascenso hasta el Puig de l’Ofre y llegada de nuevo a Biniaraix. La competición estuvo organizada por el Ayuntamiento de Sóller y el Club de Muntanya i Escalada Sóller y fue puntuable para la Copa Balear de cronoescalada y kilómetro vertical de la Federació Balear de Muntanya i Escalada, que preside Xisco Fanals.

Con salida a las 8.30 horas, el ganador fue el excelente atleta especialista en montaña Joan Navarro, que finalizó con un registro de 36:44.3. Segundo entró Pere Casasnovas (S’Esperdenya), con 37:04.5, y completó el podio Joan Noguera (Gymnàpolys), con 38:03.9. El sub-20 Pau Verd (C.A. Andratx) finalizó cuarto, con 38:21.7, y Pau Morell (Tirany CM) acabó quinto, con 39:32.3.

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La primera mujer fue Carme Cladera (C.A. Diaita), con un tiempo de 46:42.8. Gisela Solange (Malift Mallorca) terminó segunda, con 48:51.2, y completó el podio Joana Maria Cañellas (Altura-Sports Lloseta), con 49:37.5. Asmaa Zammou (S. Muntanya Pollença) se apuntó el cuarto puesto, con 49:41.2, y la F40 Victoria Albelda concluyó quinta, con 51:33.7.

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  • Pujada al Barranc de Biniaraix
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