Pilotades | El Torneig de sa Llum homenajea a Gabriel Gomila, su fundador

El Torneig de sa Llum ha comenzado este domingo una nueva andadura en el campo Es Revolt de Montuïri. Este trofeo, uno de los más emblemáticos y longevos que actualmente se disputan en Mallorca, en esta edición está dedicado a Gabriel Gomila Jaume (Montuïri, 1949). Este maestro de escuela, profesor de secundaria, promotor deportivo y periodista, -histórico colaborador de Diario de Mallorca-, fue fundador de esta competición de fútbol base en 1973, ha seguido fielmente la actualidad de este torneo desde su inicio y participó activamente en la celebración de su cincuenta aniversario, que fue hace dos temporadas.

Gomila, distinguido con el Cornelius Atticus en 2018

La organización del Torneig ha decidido realizarle en la inauguración un homenaje por su inestimable y desinteresada colaboración durante tantos años. Han acudido familiares de Gabriel Gomila, que ha recogido emocionado un trofeo de los organizadores como agradecimiento por lo realizado. En la edición de 2018, Gomila fue distinguido con el premio Cornelius Atticus por el fomento del deporte en sus distintas facetas. También en su carrera recibió el Premio Nacional de Educación Física en el año 1974, fue finalista en 1985 a la persona física más distinguida en el fomento del deporte escolar, recibidió reconocimientos del CE Montuïri (1997 y 2012) y a los veinte años como responsable de la Comisión de Deportes de la Part Forana (1993).

Gomila posa con sus nietos tras el homenaje. / J.V.

Colorida y multitudinaria organización del torneo

Además del homenaje de Gabriel Gomila, la inauguración del Torneig de sa Llum ha deparado la presentación de la totalidad de las plantillas de Es Pla y un colorido y musical acto. Representantes de todos los participantes han acudido al evento, amenizado por la banda de Montuïri, un acontecimiento seguido por una grada abarrotada. Tras el discurso de las autoridades presentes, el balón ha empezado a rodar con la disputa del partido inaugural entre el Mallorca y el San Francisco de juvenil División de Honor.

Este lunes se juega el Penya-Antiguoko juvenil

La jornada para este lunes en el Torneig de sa Llum es Penya Arrabal-Antiguoko (conjunto de San Sebastián) de juvenil División de Honor (21:00 horas).

Fran González jugará con el Numancia

El jugador Fran González (Santanyí, 1998) ha fichado por el Numancia de la Primera RFEF. El mallorquín llega al club de Soria procedente del Atlético CP portugués y ha jugado en el Linares, Atlético de Madrid y Mallorca.

El delantero Jonatan Triay ficha por el Espanyol

El delantero Jonatan Triay (Palma, 2010), que en la pasada edición jugó en el Atlético Baleares, ha fichado por el Espanyol. En el club balearico marcó en la pasada Liga un total de 17 goles y varios clubes lo pretendía aunque finalmente ha sido el Espanyol el que ha apostado por él con un contrato de tres temporadas. Triay tiene la particularidad que puede jugar por Gales (madre), España o Uruguay (padre).

El central Ismael Estévez, al Deportiva Minera

El central Ismael Estévez (Marratxí, 2002) ha fichado por la Deportiva Minera. Llega procedente del Terrassa FC después de convertirse en una pieza fundamental del conjunto catalán durante la última campaña. También jugó en el Mallorca juvenil, Platges de Calvià y Andratx.

El Sant Jordi inicia la pretemporada

El Sant Jordi de la División de Honor ha comenzado la pretemporada. Lo ha hecho con el mismo cuerpo técnico compuesto por Iván Oliver, Diego González, Marga Bennàssar, Miki Adrover, Dani Triguero, Joan Mateu, Simón Águila y Joan Regis. El objetivo es luchar por las primeras posiciones.