Fútbol sala
El Palma Futsal ya ve de cerca un récord que parecía difícil de repetir
El club mallorquín alcanza los 3.360 abonados y está a solo 40 del máximo histórico cuando todavía queda más de un mes para que se inicie la competición oficial
El Illes Balears Palma Futsal continúa avanzando con éxito en su campaña de abonados para la temporada 2026/27 y ya ha alcanzado la cifra de 3.360 socios. Este registro sitúa al club a solo 40 abonados del récord histórico de 3.400, conseguido la pasada temporada, cuando todavía resta más de un mes para el inicio de la competición oficial.
La respuesta de la afición ha sido muy positiva tanto durante el periodo de renovaciones como tras la apertura de las nuevas altas. De este modo, la entidad se encuentra ya muy cerca de completar el cupo disponible para el próximo curso, fijado nuevamente en 3.400 abonados, una cifra condicionada por el aforo del Palau Municipal d’Esports Son Moix.
El club debe reservar un porcentaje de las localidades para compromisos institucionales, patrocinadores y la venta de entradas de cada partido, por lo que el número de abonos volverá a quedar limitado a esas 3.400 plazas.
El abono de la temporada 2026/27 incluye todos los encuentros del Torneo de Apertura, el Torneo de Clausura y los posibles playoffs por el título de campeón de la temporada, siempre que el Illes Balears Palma Futsal logre la clasificación para esa fase.
La campaña de abonados permanece abierta y puede realizarse de forma online a través de la web del club. Con la pretemporada ya en marcha y todavía más de un mes por delante antes del inicio oficial del curso, el Illes Balears Palma Futsal está muy cerca de igualar su récord histórico de abonados y de completar todas las localidades disponibles en Son Moix para una nueva temporada.
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