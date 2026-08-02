El Palma Futsal perfila su pretemporada con seis amistosos antes de la Supercopa

El Palma Futsal ya tiene definido el calendario de partidos amistosos que conformará su pretemporada 2026/27. Tras empezar los entrenamientos este jueves, el cuerpo técnico liderado por Antonio Vadillo enfoca ya la preparación hacia una exigente serie de compromisos en Baleares, Galicia y Portugal.

El inicio del trabajo se ha adelantado respecto a años anteriores debido a la temprana disputa de la Supercopa de España, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana. El club ha diseñado así un calendario competitivo que permitirá al equipo acumular ritmo antes del primer compromiso oficial de la temporada.

El primer amistoso llegará el próximo 14 de agosto con la celebración del Torneig Ciutat de Manacor – Memorial Miquel Jaume ConectaBalear – THB Hotels, organizado por el Ajuntament de Manacor. El encuentro se disputará en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal, con entrada gratuita hasta completar el aforo, y reeditará la final de la UEFA Futsal Champions League de la pasada temporada entre el Illes Balears Palma Futsal y el Sporting CP.

Posteriormente, la expedición balear pondrá rumbo a Galicia para afrontar tres partidos en dos torneos diferentes. El 18 de agosto, el Palma se desplazará a Chantada para medirse a la selección de Indonesia en el Pavillón Municipal, dentro del Torneo Terras do Asma.

A continuación, los de Antonio Vadillo viajarán a Noia para participar los días 21 y 22 de agosto en la novena edición del Trofeo Portus Apostoli, que se disputará en el Municipal Agustín Mourís bajo un formato de Final Four. En la primera semifinal, el Noia Portus Apostoli se enfrentará a la selección de Indonesia, mientras que el Illes Balears Palma Futsal buscará el pase a la final ante O Parrulo Ferrol.

Torneo de alto nivel

El calendario de preparación concluirá en Portugal con la participación, los días 29 y 30 de agosto, en el Record International Masters Futsal, que reunirá en el Portimão Arena al Sporting CP, SL Benfica, Jimbee Cartagena y al conjunto mallorquín.

El sábado 29, a las 11:00 horas —hora local portuguesa—, el Palma volverá a enfrentarse al Sporting CP. A las 15:00 horas se disputará el encuentro entre el SL Benfica y el Jimbee Cartagena. El domingo 30, también a las 11:00 horas, el equipo de Antonio Vadillo cerrará su participación ante el SL Benfica, mientras que el torneo concluirá a las 15:00 horas con el duelo entre el Sporting CP y el Jimbee Cartagena.

Este calendario permitirá al Illes Balears Palma Futsal acumular minutos y ritmo competitivo durante las próximas semanas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la Supercopa de España, primer título oficial de la temporada.