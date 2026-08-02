Marcos Sánchez y Marga Genovart ganan la Travessa Son Serra de Marina

Marcos Sánchez (C.N. Sabadell) y Marga Genovart (Gatos Swim) fueron los ganadores de la XIV Travessa Son Serra de Marina, una de las pruebas emblemáticas de la natación en aguas abiertas que se disputan en Mallorca.

Con salida desde la playa de Son Bauló y llegada a Son Serra de Marina, tras recorrer cinco kilómetros íntegramente en aguas turquesas, la prueba, organizada por el club Marathón Mallorca, resultó espectacular y contó con nada menos que 177 participantes clasificados.

El nadador Marcos Sánchez, del Club Natació Sabadell, fue el primero en llegar a Son Serra de Marina, con un tiempo de 1h07:33. Marc Reus (RDS Triatló) fue segundo, con 1h08:08, y Gabriel Suñer (C.N. La Salle) completó el podio, con 1h10:07.3.

Noticias relacionadas

Marga Genovart (Gatos Swim), duodécima de la clasificación general absoluta, fue la primera mujer en cubrir los cinco kilómetros, con un tiempo de 1h12:32.3. La segunda en llegar fue Paula Gayà (C.N. Inca), con 1h16:30.2, mientras que Inés Ilianova (Rafa Nadal Center) completó el podio, con 1h17:47.8.