Fernando Gómiz supera a Xavi Cañellas en Montuïri

Fernando Gómiz, ciclista de categoría élite del XWS Racing, fue el triunfador de la carrera estelar del Trofeu Sant Bartomeu que se celebró este domingo por la mañana en Montuïri. Nacido en Almoradí (Alicante), con 29 años de edad y con un amplio palmarés, repite experiencia en la isla después de su exitoso paso en el verano anterior.

El conjunto de carreras de las distintas categorías englobadas en esta programación dominical se inició con más de una hora de retraso por la ausencia de médico para atender las posibles incidencias. Por este motivo las distintas carreras se vieron afectadas por la reducción de los recorridos programados. Aun así, la entrega de premios acabó pasadas las tres de la tarde.

Tomaron la salida 27 ciclistas en la carrera estelar reservada para las categorías open y junior aunque sólo 19 aguantaron hasta el final en una jornada marcada desde media mañana por el fuerte calor. El desenlace de la carrera estuvo marcado por una escapada de cinco unidades entre cuyos integrantes de decidieron los mejores puestos. El ganador se impuso con cierta facilidad por delante de Xavi Cañellas, Xisco Crespí, Dani González y Toni Bordoy que fue el primer júnior de la carrera, seguido en su división por Marc Mayol y Llorenç Roig.

Todos los ciclistas locales que participaron en la jornada fueron premiados con una enorme sandía. / Tomeu Arbona

Fue necesario revisar minuciosamente la foto finish para dictaminar el triunfo de la júnior Carla Pérez, del Hosta Savoy, en la carrera reservada para féminas. Fue la más rápida en la llegada del grupo cabecero de cuatro unidades por delante de Nayhara Monserrat, Susana Sevillano y Silvia Grey, seguidas de las cadete Mireia Escobar y Andrea Núñez. Destacar que tanto Cintia Rodríguez, séptima clasificada, como Escobar lideran las distintas clasificaciones del la challenge para féminas Punt d’Aigua.

La carrera para las categorías máster fue la de mayor participación con 31 inscritos. Triunfo inapelable de Abdón Vich, del Ava Factory, tras una andadura en solitario en las vueltas finales. Cruzó la meta con casi minuto y medio respecto a Joan Verger y Toni Frontera, todos máster 40. Por su parte, Ramón Ros y Simó Darder fueron los ganadores en las respectivas divisiones máster 50 y 60.

Triunfo en solitario de Alejandro Buzdea en la prueba para cadetes con más de medio minuto respecto a Mauro Morte y Miquel Àngel Vicens que completaron el pódium. En categoría infantil triunfo de Biel Mora seguido de Martí Sales y José Reyes. Una vez más, Jaume Salmerón fue el ganador en alevines por delante de Tomeu Verger y Adrià Tolosa, con Julia Garau como mejor niña. Nuevo triunfo de Nuria Gil en principiantes. La organización de la jornada estuvo a cargo de la Unió Ciclista Montuïri.