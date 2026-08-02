El Estrella Damm Sailing Team busca en Palma su quinta Copa del Rey y defender el título de 2025

El Estrella Damm Sailing Team afronta la 44 Copa del Rey Mapfre, que se celebrará del 4 al 8 de agosto en aguas de la bahía Palma, con el objetivo de seguir haciendo historia en la regata más importante del verano mediterráneo. El equipo del armador Nacho Montes defenderá el título conquistado la pasada temporada, una edición en la que también se proclamó campeón de Europa ORC.

Con cuatro victorias en el palmarés de la Copa del Rey, el Estrella Damm Sailing Team vuelve a situarse entre los grandes favoritos de la clase Sail Racing ORC A, en la que competirán 19 embarcaciones de alto nivel procedentes de diferentes países.

El equipo llega además en un excelente momento de forma. En sus dos únicas participaciones de la temporada ha firmado un pleno de victorias, imponiéndose primero en el Trofeo Conde de Godó BMW, en Barcelona, y posteriormente en el Trofeo de la Reina, en Valencia. Un inicio de campaña que confirma el extraordinario rendimiento del DK46 con grímpola del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría y del Real Club Náutico de Barcelona.

"El año pasado conseguimos ganar la Copa del Rey, que además coincidía con el Europeo, y fue una edición fantástica. Este año hemos empezado la temporada muy bien, ganando en Barcelona y también en Valencia. Llegamos con mucha confianza", explica Nacho Montes.

Como acostumbra a ser habitual la competencia volverá a ser máxima. Entre los principales aspirantes destaca el Carkeek 41 sueco Rán, del armador Niklas Zennström, vigente campeón del mundo de ORC; el Swan 42 alemán Elena Nova; el también DK46 Hydra HM Hospitales, uno de los rivales más directos del Estrella Damm, y el Swan 45 argentino Now From One, de Fernando Chain, entre otros. “Cada año es más difícil porque entran barcos mucho más modernos. El Rán es, sin duda, uno de los rivales a batir y los Swan 42 siempre están delante. Nosotros seguimos confiando en nuestro DK46 porque hemos trabajado mucho para mantenerlo competitivo y sabemos que podemos pelear con cualquiera”, afirma Montes.

Pero si algo tiene el Estrella Damm Sailing Team es la continuidad y la estabilidad de su tripulación, que combina algunos de los regatistas más experimentados del panorama nacional con una sólida base familiar que lleva navegando junta desde los inicios en el año 1998. "Estoy convencido de que el éxito de nuestro equipo está más en las personas que en el barco. El núcleo del equipo lleva muchos años unido, nos conocemos perfectamente y eso, en una regata tan larga y exigente como la Copa del Rey, marca muchas diferencias", asegura el armador andaluz.

Tripulación de mucho nivel

La tripulación del Estrella Damm Sailing Team estará formada por Nacho Montes (armador), Luis Martínez Doreste (patrón), Toni Rivas (táctico), Roberto Molina (navegante), Ricardo Terrades (trimmer de mayor), Tunte Cantero (foque), Nacho Murube (spinnaker), Álvaro Fernández Candau (piano 1), Peter Fischer (piano 2), Alfonso Montes (libero), Adolfo López (palo), Arturo Montes (segundo proa ) y Cristian Sánchez (proa).

"Sabemos que será muy difícil porque el nivel es altísimo, pero vamos con la ilusión de siempre. Somos un equipo muy sólido, llegamos bien preparados y convencidos de que podremos pelear por la victoria hasta el último día", concluye Nacho Montes. El Estrella Damm Sailing Team ganó su primera Copa del Rey en el año 1998 y posteriormente en 2018, 2019, 2025 y fue tercero en 2022.