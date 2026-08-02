Carreras populares | Adrián Guirado y Leonor Font vencen en la Cursa Ses Salines-Colònia Sant Jordi

Adrián Guirado (Penya Sta. Eulària) y Leonor Font (Atlètic Mallorca) se apuntaron el triunfo en la XXX Cursa Ses Salines a la Colònia, con un recorrido aproximado de seis kilómetros y 850 corredores que finalizaron la prueba.

El punto álgido del periodo vacacional aporta un importante interés entre los corredores por tomar parte en ella. El sábado por la tarde, el ibicenco Adrián Guirado consiguió la enésima victoria de la temporada, con un tiempo de 17:52.8. A treinta y dos segundos cruzó la meta el segundo clasificado, Ángel Pérez (Texas Longhorns), con 18:24.7, mientras que Miquel A. Salom (Tec Training) completó el podio, con 18:51.4. Cuarto acabó Miquel Muntaner, con 19:15.1, y quinto entró el montuïrer Joan Barceló (S’Hostal Montuïri), con 19:36.7.

Leonor Font, otra de las clásicas ganadoras de las carreras populares, se hizo con la victoria, con un tiempo de 20:52.0. La segunda en llegar fue María Sbert (Peñota Dental T.), con 21:25.1, mientras que Marina Grosso (S’Hostal Montuïri) completó el podio, con 21:52.1. Marga Adrover (C.A. Campos) se apuntó la cuarta plaza, con 22:47.4, y la sub-23 Llucia Pujol finalizó quinta, con 23:03.

Podio masculino de la Cursa Ses Salines-Colònia de Sant Jordi / P. Bover

García Pujadas y Fernández se imponen en la Popular de Sant Jordi

José Luis García Pujadas y Susana Fernández se adjudicaron la victoria en la XIII Cursa Popular de Sant Jordi, celebrada el pasado viernes con motivo de las Festes d’Agost de la barriada palmesana. La jornada también contó con una Caminada Popular, mientras que los premios consistieron en productos propios de la tradicional huerta de Sant Jordi. La entrega estuvo presidida por el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma.

La carrera, con salida desde el campo de fútbol y un recorrido aproximado de 7.500 metros, tuvo como vencedor indiscutible al binissalemer José Luis García Pujadas, que firmó un tiempo de 25:46. Segundo y tercero fueron los hermanos gemelos del S’Hostal Montuïri, Víctor Vizcaíno, con 28:30, y Jorge Vizcaíno, con 28:31, respectivamente.

En categoría femenina se impuso Susana Fernández (Sporting Calvià), con 32:34. Segunda fue Hayley Tilley, con 35:48, y tercera, Edelweis Farrús, con 36:51.

En la clasificación de corredores locales ganaron Jaume Cirer, con 29:05, y Francina Alemany, con 38:01.

García Pujadas y los hermanos Vizcaíno, tras la carrera de Sant Jordi / P. Bover

Triunfo ibicenco en Sencelles

Adrián Guirado y Verónica Castro, ambos de la Peña Deportiva Santa Eulalia, fueron los vencedores de XIV Cursa Popular de Sencelles, disputada también el pasado viernes sobre la distancia de 5 km. Guirado, se alzó ganador con el tiempo de 16:18.4. Segundo entró Pere Antoni Borrás (Es Raiguer), con 16:30.1 y tercero Rafael Ángel Gómez (Amistad), con 17:33.4.

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Verónica Castro, fue la primera con el tiempo de 19:53.5, segunda Clara Serra (Es Raiguer), con 20:01.2, cerrando el podio Bárbara Amengual, con 21:37.2.