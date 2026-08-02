Baleares suma tres oros y un bronce en el Campeonato de España de sprint

La representación balear logró cuatro medallas en el LVII Campeonato de España de Sprint Olímpico, disputado entre el jueves y este domingo en el embalse asturiano de Trasona. Álex Graneri, Joan Antoni Moreno y Adrián Castaño se proclamaron campeones de España de piragúismo, mientras que el K4 200 del RCN Palma consiguió la medalla de bronce.

La competición reunió a 878 deportistas de 82 clubes, que lucharon por los títulos nacionales en las categorías júnior y sénior.

Álex Graneri, del RCN Palma, conquistó el oro en la final masculina del K1 500 con un tiempo de 1:37.08. El palista mallorquín aventajó en 1.52 segundos a Gonzalo Gramados, del Club Náutico de Sevilla, mientras que Adrián del Río, del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, completó el podio a 1.80 del ganador.

También subió a lo más alto del podio Joan Antoni Moreno, que confirmó su regreso con fuerza a la competición tras varios meses de lesión en un brazo. El representante del Real Club Nàutic Port de Pollença fue el más rápido en la final del C1 200, en la que se impuso con un registro de 38.51 segundos.

Moreno superó a Fernando Busto, del Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga de Catoira, y a Lluc Serramitjana, del Club Cadí Canoë-Kayak, segundo y tercero, respectivamente.

El tercer título nacional para la representación balear llegó en la modalidad de paracanoe. Adrián Castaño, del RCN Palma, ganó la prueba de PK1 200, por delante de Ramón Maestre, de los Tartessos de Huelva, y de su compañero de club Carles López.

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El balance se completó con la medalla de bronce del K4 200 del RCN Palma, integrado por Carlos Borrás, Joan Cunill, Álex Graneri y Lluc Matas. Graneri cerró así el campeonato con dos medallas: el oro individual en el K1 500 y el bronce conseguido con la embarcación del club palmesano.