Un Atlético Baleares con denominación de origen

Nueva era para el Atlético Baleares. El equipo blanquiazul arranca la temporada 26/27 marcada por la incorporación de Óscar Troya como nuevo líder del proyecto y por la mallorquinización de una renovada plantilla que, de momento, cuenta con diez caras nuevas.

No han pasado ni dos meses del duro varapalo sufrido por el Atlético Baleares en la final del play-off de ascenso a Primera RFEF que le privó subir de categoría, pero a pesar de ello en el Estadi Balear se respira una sensación de ilusión y esperanza. Óscar es el nombre y Troya el apellido del autor de que en el conjunto blanquiazul se encare la nueva temporada con una percepción de que se han abierto las ventanas y ha entrado una bocanada de aire fresco en el club.

La llegada de un entrenador consagrado en el fútbol balear y que la temporada pasada llevase al Poblense hasta cotas inimaginables, demostrando su talento y capacidad en una categoría como la Segunda RFEF, han hecho sentar las bases de un proyecto en el Atlético Baleares que se caracteriza por la mallorquinización de la plantilla. La apuesta por el talento local es una de las principales bazas del conjunto blanquiazul para una temporada 26/27 en la que casi la mitad de los fichajes son de la isla. Nofre Riera, Martí Payeras, Miguel Soler y Vicenç Sabater han recalado en la entidad de Palma procedentes del Poblense tras brillar con luz propia el curso pasado y poner el acento mallorquín en las filas de Óscar Troya.

Además de ellos, las renovaciones de los también mallorquines Rubén Bover, Miguelito y Gerardo Bonet confirman una clara tendencia del Atlético Baleares por la apuesta de los futbolistas de la isla para conformar un plantel competitivo y que, además, y no por ello menos importante, la afición se sienta identificada con ellos.

Porque si algo gana el Atlético Balares esta temporada es sentimiento de identidad y pertenencia. Con una plantilla en la que la mitad de los jugadores han nacido en Mallorca, el club gana compromiso por parte de los futbolistas y estrecha el vínculo con una afición que quiere sentirse representada por los jugadores que visten la camiseta de su equipo.

Satisfechos, pero con una plantilla que aún no está cerrada

Desde la parcela deportiva del Atlético Baleares se muestran “contentos e ilusionados” con el trabajo que han hecho este verano de cara a la confección de la plantilla. “Estamos contentos de cómo hemos llevado el mercado de fichajes”, declaraba Marc Julià, director deportivo de la entidad. El equipo blanquiazul ha añadido diez nuevos jugadores por las quince bajas que ha sufrido entre jugadores que finalizaban su contrato y que han sido fichados por otros equipos. Es por ello por lo que en el conjunto de Palma aún no dan por cerrada la plantilla y aseguran que “todavía falta incorporar otro atacante”.

De esta manera, la dirección deportiva del Atlético Baleares hace un balance positivo del mercado de fichajes y hace hincapié en la continuidad de la base de la plantilla: “Nos hemos quedado con los pilares de la pasada temporada”, apuntaba Marc Julià. Así, el conjunto de Óscar Troya mantiene la esencia del plantel competitivo de la temporada pasada que luchó por el ascenso hasta el final e incorpora talento local para dotar de carácter mallorquín a un grupo de jugadores que intentarán hacer sentir orgullosos a sus aficionados balearicos.

Plantilla del Atlético Baleares 2026-27 (provisional)

Porteros:

Vicenç Sabater De Juan (Poblense)

José Julián Rivas Redondo (Atlético Baleares)

Defensas:

Fabrice Wetchoko Montcheu (Greifswalder)

Martí Payeras Serra (Poblense)

Álvaro Martín Espiau (Terrassa)

Onofre Riera Llobet (Poblense)

Hugo Anglada Gutiérrez (Atlético Baleares)

Mamadou Alpha Bah Diallo (Arenteiro)

Izan Llinares (Alcoyano)

Centrocampistas:

Gerardo Bonet (Atlético Baleares)

Miguel Martín García ‘Miguelito’ (Atlético Baleares)

Pablo Israel Hernández Luis (UCAM Murcia)

Iván López Martínez (Atlético Baleares)

Rubén Bover Izquierdo (Atlético Baleares)

Miguel Soler Femenías (Poblense)

Delanteros:

Jofre Cherta Clarà (Atlético Baleares)

Raúl Caballero Ramírez (Torrent)

Florin Andone (Atlético Baleares)

Adrià Català Vázquez (Atlético Baleares)

Axel Bejarano Fernández (Atlético Baleares)

Rubén Català (Castellón B)

Cuerpo técnico y estructura deportiva: