Abdón Vich rejuvenece en Maria de la Salut

A sus 49 años, Abdón Vich, ciclista del Ava Factory Team, demostró que conserva las fuerzas de antaño tras imponerse en la carrera de primera categoría del Trofeo Maria de la Salut de ciclismo, celebrado este sábado por la tarde en el mismo circuito urbano de antaño, de poco más de 900 metros por vuelta. La organización corrió a cargo del club Su-Atges.

El de Bunyola estuvo metido en la lucha por el triunfo desde los primeros compases, peleando tanto por entrar en los cortes que se formaron como por ir sumando en los distintos sprints de puntuación. Lluís Borràs, segundo clasificado, junto con Alejandro Gomiz, tercero, fueron sus grandes oponentes, aunque el ganador supo estar en el corte final de la carrera junto con Toni Ballester, cuarto en la general, para hacerse con el triunfo gracias al valor doble del sprint final. Tras ellos se clasificó Lluc Mascarell, el mejor de los juniors, seguido en su división por Joan Riutort y Marc Mayol.

La carrera femenina se decidió en los sprints de puntuación. En el último, Susana Sevillano decantó la balanza a su favor al superar a la junior Carla Pérez, mientras que Nayhara Monserrat completó el cuadro de honor. En la prueba de segundo nivel, Rafel Marí superó al local Xisco Quetglas y al sineuer Xema Estela. Ellos formaron la escapada final que decidió las posiciones definitivas.

La carrera de tercera categoría se cerró con triunfo local de Toni Font, aunque siempre estuvo bien arropado por sus compañeros. Jaume Bennàssar y Rafa García le acompañaron en el podio final, por delante de José Alberto Ibáñez y Pedro Mas. En la carrera para cadetes, el petrer Miquel Àngel Vicens fue el gran protagonista tras firmar el triunfo en solitario por delante de Mauro Morte y Pere Fullana.

Noticias relacionadas

Muy competida estuvo la carrera para infantiles, con unas apretadas puntuaciones finales en las que Lucas Poschl superó a Martí Sales y Oliver Stewart. Doble triunfo local en categoría alevín, con Adrià Tolosa por delante de Pau Pascual y Louis Thomas, mientras que Maria Magdalena Rosselló fue la mejor niña. En categoría principiante, enésimo triunfo de Nuria Gil.