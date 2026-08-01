El torneo Quelet i Boiret consolida el renacer de la pelota vasca en Mallorca

Hace apenas un año, en una mesa instalada junto a la entrada del Frontón de Sineu, ocho personas dejaron su nombre y su teléfono en una sencilla hoja con una pregunta: «¿Te apetece aprender a jugar a pelota vasca?». Doce meses después, aquella iniciativa se ha transformado en una comunidad formada por 24 jugadores, un club, entrenamientos regulares y una competición propia. Ese crecimiento será el gran protagonista de la nueva edición del torneo Quelet i Boiret, que se disputará los próximos 10 y 11 de agosto y que simboliza el renacer de la pelota vasca en Mallorca.

Frontón histórico en Mallorca

La consolidación del torneo supone un paso más en un proyecto que comenzó hace cuatro años con la recuperación del Frontón de Sineu, uno de los pocos frontones históricos que continúan activos en Mallorca y que, además, ha sido reconocido por ARCA por su conservación. Si en las primeras ediciones el objetivo era volver a poner la pelota vasca en el mapa y atraer a jugadores de otras comunidades, este año la cita llega con una realidad muy diferente: la isla ya cuenta con una comunidad estable de pelotaris, un club y una competición propia nacidos al calor de esta histórica instalación.

Sineu, capital de la pelota vasca en la isla

La programación arrancará el lunes 10 de agosto con un partido amistoso entre la pareja vencedora del torneo interno Aupa Idò y los pelotaris vascos Iker Urmeneta e Imanol Odriozola. Más que una simple exhibición, este encuentro servirá como presentación deportiva del torneo y simbolizará el vínculo que el Frontón de Sineu ha construido durante los últimos cuatro años con la comunidad pelotazale vasca.

Un día después llegará el plato fuerte con una nueva edición del Quelet i Boiret. Una pareja mallorquina se enfrentará a otra vasca en un encuentro que servirá también para rendir homenaje a Mikel Goñi, Mikel Aranguren, Iker Urmeneta e Imanol Odriozola, cuya implicación ha resultado decisiva para estrechar los lazos deportivos entre Euskadi y Mallorca y acompañar el renacimiento de la pelota vasca en la isla.

Reconocimiento a los pelotaris mallorquines

Ese reconocimiento se extenderá también al colectivo de pelotaris mallorquines surgido alrededor del Frontón de Sineu. Lo que comenzó con un pequeño grupo de aficionados se ha convertido en una estructura deportiva estable, con entrenamientos periódicos, una competición propia y nuevos jugadores que garantizan el relevo de una disciplina que durante décadas apenas tuvo actividad organizada en Mallorca.

Más allá de la competición, el Frontón de Sineu volverá a convertirse en un punto de encuentro entre Mallorca y Euskadi. Tras el partido, el recinto permanecerá abierto con comida, bebida y música para prolongar la velada. La organización ha preparado un ambiente inspirado en la tradición vasca, con sidra, gildas y otros productos típicos, para que el público pueda disfrutar no solo del deporte, sino también de la cultura que históricamente ha acompañado a la pelota vasca.

El torneo toma su nombre de Quelet y Boiret, la pareja de pelotaris más emblemática de Sineu, y mantiene viva la memoria de una disciplina profundamente ligada a la historia social y deportiva del municipio. Cuatro años después de la reapertura del frontón, el proyecto ha dejado de mirar únicamente al pasado para convertirse en el principal motor del resurgimiento de la pelota vasca en Mallorca. «Hace cuatro años recuperamos un frontón; hoy hemos recuperado una comunidad», resume Juan Fernández, propietario del Frontón Sineu. «Eso es mucho más importante que organizar un torneo. Significa que la pelota vasca vuelve a tener futuro en Mallorca».