Juan Miguel Maura liderará el nuevo proyecto del Club Handbol Mallorca en Primera Nacional

El Club Handbol Mallorca ya ha definido el cuerpo técnico que estará al frente del primer equipo durante la temporada 2026-2027. El mallorquín Juan Miguel Maura será el encargado de dirigir al conjunto en una campaña ilusionante en Primera Nacional, acompañado por Iago Barceló, que continuará formando parte del cuerpo técnico tras su buen trabajo al frente del equipo durante gran parte de la pasada temporada.

Maura llega al banquillo del Handbol Mallorca con una dilatada trayectoria vinculada al balonmano balear, tanto dentro como fuera de la pista. Formado en la cantera del Colegio Santa María, como jugador defendió los colores del CH Calvià, AVEBAL, Club Handbol Marratxí (actual Handbol Mallorca), HC Eivissa, Mata de Jonc y Secar de la Real, acumulando experiencia en Primera Nacional y en diferentes competiciones autonómicas.

Su recorrido como entrenador también ha sido extenso. Inició su carrera en AVEBAL, donde dirigió equipos cadetes y juveniles, además de trabajar en las Escuelas Municipales de Palma. Posteriormente formó parte del proyecto del Secar de la Real, entidad que contribuyó a impulsar desde sus inicios junto al actual presidente de la Federación Balear de Balonmano, Juan Carlos Mena, y Vero Rubio, entrenando tanto equipos de base como conjuntos sénior masculinos y femeninos.

A esta experiencia se suma su etapa en la Federación Balear de Balonmano, donde ejerció como director técnico y secretario, además de integrar el cuerpo técnico de varias selecciones baleares participantes en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA).

Ambición

El nuevo entrenador afronta este desafío con ambición e ilusión, aunque evita marcar objetivos a largo plazo en este inicio de proyecto. "Vayamos partido a partido y entreno a entreno; esa será la receta que nos marcará el objetivo", asegura Maura, convencido de que el crecimiento del equipo llegará desde el trabajo diario.

El debut liguero llegará el próximo 19 de septiembre frente al Balonmano Elda, uno de los equipos llamados a pelear por los puestos altos de la clasificación. Pese a la exigencia del estreno, el técnico se muestra optimista: "Comenzamos contra uno de los favoritos de la competición, pero al estar ambos equipos en construcción puede pasar cualquier cosa", afirma.

Uno de los aspectos que Maura considera fundamentales para el éxito del proyecto será el respaldo de la afición. En este sentido, lanzó un mensaje directo a los seguidores del club: "Queremos que nuestros aficionados sean un jugador más", destacando la importancia del apoyo desde la grada a lo largo de toda la temporada.

Junto a Maura continuará Iago Barceló, cuya continuidad aporta estabilidad, conocimiento de la plantilla y del proyecto deportivo. Su trabajo durante la pasada campaña y la incorporación de la experiencia y visión de Juan Miguel Maura conforman un cuerpo técnico que buscará consolidar el crecimiento del Club Handbol Mallorca en una temporada que se presenta llena de retos y expectativas y en la que coincidirá con otro equipo mallorquín en la misma categoría, el Handbol Secar de la Real.