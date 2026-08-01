La 44 Copa del Rey Mapfre alza velas en Palma

La 44 Copa del Rey Mapfre ha comenzado oficialmente este sábado con el acto institucional de presentación celebrado en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma, un encuentro que ha reunido a autoridades, patrocinadores, representantes institucionales, armadores y medios de comunicación para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de una de las regatas más prestigiosas del calendario internacional.

La presentación puso de manifiesto la fortaleza deportiva, social e institucional de una competición que, durante la próxima semana, volverá a convertir la bahía de Palma en el epicentro mundial de la vela de crucero.

El director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, fue el encargado de abrir el acto dando la bienvenida a los asistentes y repasando las principales cifras de esta edición, que reúne a más de un centenar de embarcaciones procedentes de cerca de una veintena de países. Fraga destacó el extraordinario nivel deportivo de la flota, la consolidación de la Copa del Rey Mapfre como uno de los grandes referentes internacionales de la vela y el compromiso del evento con iniciativas que trascienden el ámbito deportivo bajo el sello #MásQueUnaRegata, poniendo en valor su dimensión social, cultural y medioambiental.

En su intervención, el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, destacó que “la Copa del Rey Mapfre, tras más de cuatro décadas de historia, continúa siendo una de las grandes referencias de la vela internacional y uno de los acontecimientos deportivos más importantes del Mediterráneo”. Subrayó que, “una edición más, Palma reúne a algunas de las mejores tripulaciones del mundo, consolidando el prestigio de una regata que ha sabido evolucionar sin perder su esencia”.

Gil expresó su agradecimiento a las instituciones públicas, patrocinadores y colaboradores que “hacen posible el crecimiento de la competición edición tras edición, con una mención especial a Mapfre, cuyo apoyo durante dos décadas ha contribuido decisivamente a consolidar el evento como una referencia mundial. Asimismo, reconoció el trabajo del equipo humano del Real Club Náutico de Palma que hacen posible la organización de una regata de esta magnitud, además de agradecer la confianza de armadores, patrones y regatistas llegados de cerca de una veintena de países”.

Organizadores y autoridades posan en el Real Club Náutico de Palma. / Nico Martínez / Copa del Rey Mapfre

El presidente del RCNP concluyó poniendo en valor el impacto que la Copa del Rey Mapfre genera para Palma y Mallorca, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también económico, turístico y social, proyectando internacionalmente la imagen de la ciudad y de las Islas Baleares a través de los valores del deporte, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto por el mar.

Por su parte, el Director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías, destacó que “para Mapfre es un orgullo formar parte de esta historia. Creemos en los proyectos que perduran, en aquellos que dejan huella y generan valor para la sociedad”. Olías subrayó que “el compromiso que hemos renovado recientemente con el Real Club Náutico de Palma refleja una relación construida sobre la confianza, la estabilidad y unos valores compartidos que se han ido fortaleciéndose año tras año”.

El primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, Javier Bonet, resaltó la importancia de la Copa del Rey Mapfre “que convierte a Palma en el epicentro mundial del deporte”, destacando que “tenemos la mejor regata del mundo que no podía ser en otro sitio que en la mejor bahía del mundo”.

Finalmente, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Jaime Bauzá, enfatizó que “hemos apoyado esta competición en sus 44 ediciones y vamos a seguir haciéndolo en las que estén por venir, en un evento deportivo que es también un evento social tan característico de nuestras islas”.

Tras las intervenciones institucionales, la ceremonia continuó en la propia Sala Magna del Real Club Náutico de Palma con el tradicional corte de cinta, el acto simbólico que marca oficialmente el inicio de la 44ª Copa del Rey Mapfre. En él participaron Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma; Javier Olías, director regional de Mapfre en Baleares; Javier Bonet, primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma; Jaime Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears; y el jefe de la Guardia Civil de Baleares, Alejandro Hernández, escenificando el arranque oficial de una nueva edición de la regata.

El acto concluyó con una fotografía de familia en el escenario de la Copa del Rey Mapfre, en la que participaron todas las autoridades, representantes institucionales, patrocinadores y colaboradores asistentes, poniendo el broche final a la presentación oficial de la 44ª edición antes del inicio de la competición en la bahía de Palma.

Con la ceremonia inaugural ya celebrada, la atención social se trasladará al coctel de armadores que el lunes día 3 a las 20:30 horas habrá en el Hotel de Mar Gran Meliá y desde el martes día 2 hasta el sábado día 8, la bahía de Palma volverá a ofrecer uno de los mayores espectáculos de la vela internacional, con algunas de las mejores tripulaciones del mundo compitiendo por conquistar uno de los trofeos más prestigiosos del calendario de cruceros.