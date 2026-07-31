Zverev revela por qué vuelve a entrenarse con Rafa Nadal en Mallorca antes del US Open

Alexander Zverev ha vuelto a elegir este verano la Rafa Nadal Academy como base de entrenamiento para preparar uno de los momentos más importantes de la temporada: la gira norteamericana de pista dura y, en especial, el US Open, cuarto y último Grand Slam del año.

El reciente campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon ha completado diez días de trabajo en las instalaciones de la Academia en Mallorca, donde ha afinado su puesta a punto antes de viajar a Canadá y Estados Unidos para afrontar el tramo decisivo de la temporada. "Me encanta Mallorca. Especialmente en verano, es un lugar perfecto para preparar esta parte de la temporada. Aquí hace mucho calor, unas condiciones muy parecidas a las que encontraremos en Norteamérica, y las instalaciones son increíbles. Sin duda es una de las mejores academias del mundo y, además, puedo entrenar con tranquilidad y privacidad, algo que valoro mucho”, aseguró el tenista alemán.

Durante su preparación, Zverev también contó con la presencia de Toni Nadal en muchos de sus entrenamientos. "Es una gran ayuda. Toni está mucho tiempo con nosotros en la pista y Rafa también vino un par de veces. Siempre es muy interesante escuchar su opinión sobre mi juego. Llevo diez años jugando contra Rafa y conocer su punto de vista, tanto sobre lo que hago bien como sobre lo que todavía puedo mejorar, es muy valioso. Sigo queriendo mejorar cada día, así que tenerles cerca ha sido de gran ayuda”, afirmó.

En declaraciones a los medios de la Rafa Nadal Academy, el alemán hizo balance de su temporada. “Ha sido un buen año, pero la temporada todavía no ha terminado. Ahora llegan la gira norteamericana, dos Masters 1000 y un Grand Slam muy importantes. Estoy aquí para prepararme para ese reto y espero mostrar allí mi mejor tenis”.