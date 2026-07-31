Zahía Pérez da el salto al rugby francés en plena recuperación de una grave lesión: "Tengo muchas ganas de vivir esta experiencia"

Zahía Pérez Whilhelm (Palma, 2004) ya sabe lo que es tocar todos los palos. De la gloria de debutar en un Mundial al infierno de una larga y complicada lesión. Pese a ello, al final del largo túnel de un parón no deseado le espera en forma de rayo de luz el AC Bobigny 93 Rugby, club que milita en Élite 1 (máxima categoría del rugby galo femenino). Sin duda alguna, todo un tobogán de sensaciones para una deportista que sigue en pleno proceso de recuperación de una de las lesiones más graves que hay en el deporte del balón ovalado, con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del menisco interno.

Las lesiones nunca son bienvenidas. Pero en su caso vino justo después de vivir su primer Mundial...

Nunca son bonitas ni te las esperas. Dentro de lo malo, pude vivir mi primer Mundial, el cual disfruté muchísimo. Al final, esto es parte del deporte. Y se aprende mucho, se mejora mucho y te hace crecer tanto como persona como deportista. Hay que mirar el lado positivo de las cosas malas.

¿Cómo fue la lesión que sufrió el noviembre pasado?

Me lesioné en un partido con Complutense Cisneros. Prácticamente supe en el momento que me había roto la rodilla. Tras varias pruebas y visitas médicas, los profesionales me lo confirmaron. No voy a mentir, fue una noticia muy dura, ya que pensaba que nunca en mi vida me iba a romper la rodilla. Y pasó. El primer mes fue bastante duro, pero he intentado mantenerme siempre positiva. Creo que eso es lo que ha hecho que mi recuperación ahora vaya tan bien. Estoy con muchas ganas de estar de vuelta en los campos.

Y pese a estar lesionada, el rugby francés se acuerda de usted. ¿Cómo surge esta opción?

En enero me escribieron dos clubes franceses, con dos proyectos muy interesantes. Es verdad que en años anteriores ya había recibido alguna propuesta, pero al final nunca me había atrevido a dar el paso de salir de mi zona de confort. Creo que ahora es el momento. También me ha ayudado a plantearme un objetivo real, muy atractivo de cara a mi recuperación de rodilla. Tengo muchas ganas de vivir la experiencia del rugby en un país distinto, aprender muchas cosas y crecer como jugadora.

¿Cuál es el nivel de exigencia en una competición considerada de las más potentes de Europa?

El debut en la liga francesa es muy ilusionante. El nivel de rugby es muy alto, y eso hace que se cree mucha competitividad tanto en la liga con el resto de equipos como dentro de tu equipo por un puesto. Es algo que me emociona porque porque me va a hacer crecer mucho.

Ahora, aparte de su debut en la liga francesa, le tocará recuperar su sitio en la selección, ya sin Marru como seleccionador.

El staff de la selección ha cambiado por completo. Ahora hay otro grupo de técnicos que tienen una manera de ver el rugby distinta, de trabajar distinta, con un plan de juego diferente. Yo trataré de sacar mi mejor versión como siempre he hecho. Ojalá cuenten conmigo durante los próximos años como ha estado pasando en los anteriores.