El Poblense presenta a seis fichajes para apuntalar el proyecto de Julián Robles

El Poblense ha presentado este viernes a seis de sus nuevas incorporaciones para la presente temporada 2026/27 en un acto celebrado en el Bar Toni Cotxer de Sa Pobla, una de las firmas esponsorizadoras de la entidad blaugrana.

Los protagonistas de la presentación han sido Elías, Aarón Gómez, Marc Ramón, Balcedo, Raúl Prada y Alejo Galeano, quienes han compartido sus primeras impresiones como jugadores del conjunto pobler y han mostrado su ilusión por afrontar este nuevo reto deportivo en su carrera futbolística.

El acto ha contado con la presencia del presidente del club, Miquel Molondro, y el director deportivo, Martí Munar, que han dado la bienvenida a los nuevos futbolistas y han destacado el trabajo realizado por la entidad para confeccionar una plantilla competitiva de cara a la nueva temporada.

Con estas incorporaciones, el Poblense continúa dando forma a un proyecto ambicioso que afronta con ilusión el curso 2026/27, reforzando la plantilla con jugadores que aportarán calidad, compromiso y competitividad al equipo, cuya dirección técnica correrá a cargo del entrenador Julián Robles y su equipo, con los que se empezó a trabajar la pretemporada.

Primer partido de pretemporada

Este sábado, a partir de las 19:00 horas, el Poblense disputará su primer partido de pretemporada enfrentándose al Sineu, conjunto que ascendió la pasada temporada a la Tercera División balear y que ha despertado el interés de los aficionados de la localidad vecina de sa Pobla.

Otros partidos programados para la presente temporada, enfrentarán al conjunto blaugrana al: Manacor (8 de agoso), Atlético Baleares (14 de agosto), Porreres (15 de agosto), Cardassar (20 de agosto), Constáncia (22 de Agosto), Platges de Calvià (27 de agosto) y Mallorca B (29 de agosto).