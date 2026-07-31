Júlio Zanotto y Rodrigo Monteiro, pura ambición para el Palma Futsal

Júlio Zanotto y Rodrigo Monteiro han sido presentados oficialmente este viernes como nuevos jugadores del Illes Balears Palma Futsal. El acto se ha celebrado en las instalaciones de Grupo Escribano, nuevo patrocinador del club, y ha contado con la presencia de José Tirado, director general de la entidad.

Tirado ha abierto la presentación agradeciendo la acogida de Grupo Escribano y dando la bienvenida a la compañía a la familia del Palma Futsal. «Es un día especial porque presentamos a dos jugadores en cuya incorporación llevamos tiempo trabajando y que nos generan mucha ilusión», ha señalado.

El presidente ha comenzado hablando de Júlio Zanotto, un jugador al que conoce desde hace más de una década y que llega a Palma después de una trayectoria marcada por su paso por equipos acostumbrados a competir por títulos. «Buscábamos un perfil que nos ayudará a encontrar equilibrio en el equipo. Tanto Vadillo como yo entendíamos que, por su profesionalidad, su mentalidad y su trayectoria, Júlio era el jugador adecuado», ha explicado.

José Tirado, Júlio Zanotto y Rodrigo Monteiro durante el acto de presentación. / Illes Balears Palma Futsal

Tirado ha destacado también que su llegada responde a una necesidad estratégica de la plantilla y a la voluntad de incorporar a un futbolista con experiencia, capacidad para organizar el juego y una mentalidad competitiva contrastada. «Es un jugador acostumbrado a estar en equipos que ganan y pelean por todo, con una exigencia máxima. Estamos muy agradecidos y muy felices de que haya apostado por un club como el Palma Futsal», ha añadido.

A continuación, el director general ha puesto el foco en Rodrigo Monteiro, reconocido como mejor jugador joven del mundo en la última gala de Mundo do Futsal y campeón de Europa sub-19 con Portugal. Su incorporación responde a la voluntad del club de seguir trabajando a medio y largo plazo con futbolistas de gran proyección. «Intentamos incorporar jugadores jóvenes cuya materia prima entendemos que es buena y confiamos en la capacidad del cuerpo técnico, encabezado por Vadillo, para desarrollar todo su potencial», ha señalado Tirado.

Monteiro había despertado también el interés de clubes importantes de su país, por lo que el director general ha valorado especialmente su decisión de continuar su carrera en Palma. «Para nosotros es un honor que considere que el Illes Balears Palma Futsal es el mejor lugar para seguir creciendo y alcanzar su máximo rendimiento durante los próximos años», ha afirmado.

Zanotto ha agradecido la confianza depositada en él y ha mostrado desde el primer momento su ambición ante esta nueva etapa. «Estoy muy contento, ilusionado y con muchas ganas de vestir esta camiseta, ganar y pelear por títulos. Ese es nuestro principal reto».

El internacional con Armenia conoce ya a buena parte del vestuario tras haber coincidido anteriormente con varios de sus nuevos compañeros. Considera que esa familiaridad puede facilitar su adaptación, aunque es consciente de la exigencia de la Primera División. «He jugado con muchos de ellos y creo que eso hará que todo sea un poco más fácil. Tenemos un buen equipo y, aunque nadie puede garantizar que vayamos a ganar títulos, estoy seguro de que pelearemos por todo».

Zanotto también ha subrayado la igualdad existente en la Primera División y la necesidad de mantener la concentración ante cualquier rival. «La liga española es muy intensa y todos los equipos tienen mucha calidad. Incluso contra el último clasificado, si no compites al máximo, puedes perder puntos».

Por su parte, Rodrigo Monteiro ha agradecido la confianza de José Tirado y la acogida recibida durante sus primeros días en Mallorca. El joven pívot portugués afronta su llegada como una oportunidad de aprendizaje constante. «Todo va a suponer un aprendizaje muy grande porque soy joven y mi carrera todavía es corta. Voy a esforzarme cada día para mejorar, dar más de mí y ayudar al equipo a alcanzar sus principales objetivos».

José Tirado, Júlio Zanotto y Rodrigo Monteiro durante el acto de presentación. / Illes Balears Palma Futsal

Uno de los motivos que ha influido en su decisión ha sido la trayectoria de otros jugadores jóvenes que crecieron en Palma antes de consolidarse en la élite. Monteiro aspira a seguir un camino similar y considera que el club puede ayudarle tanto en el plano deportivo como en el personal. «He visto a jugadores jóvenes hacer aquí su camino y todo lo que han conseguido después. Yo también quiero llegar a ser uno de los mejores y creo que venir a Palma me ayudará a crecer como jugador y como persona».

El portugués asume que todavía debe aprender de compañeros con más experiencia y pone especialmente el foco en el trabajo junto a Charuto y Alisson, los otros pívots de la plantilla. «Sé que mis compañeros están ahora mismo un punto por encima de mí y es normal. Tengo que aprender de ellos, pedirles ayuda y escuchar también las indicaciones del cuerpo técnico para tomar mejores decisiones en la pista».

Monteiro resume su filosofía con una idea clara: mejorar en cada sesión. «Ayer fue el primer entrenamiento y hoy ya quiero ser mejor, equivocarme menos y aprender más. Estoy preparado para ayudar al Palma Futsal y seguir creciendo cada día».