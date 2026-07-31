Izan Llinares, velocidad para la banda del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha oficializado este viernes el fichaje de Izan Llinares, carrilero zurdo de 22 años que llega procedente del Alcoyano para reforzar la banda.

En la temporada pasada, Llinares firmó cinco goles y seis asistencias en 35 partidos con el Alcoyano, siendo un jugador importante por su desequilibrio y capacidad para generar peligro.

Formado en la cantera del Valencia, el carrilero ha continuado su crecimiento pasando por clubes como el Torrent y el Castellón B, acumulando experiencia en categorías nacionales.

Se trata de un futbolista con velocidad, desborde y recorrido por banda, capaz de actuar tanto como carrilero como de extremo. Su juventud, ambición y proyección le convierten en una incorporación de presente y futuro para el Atlético Baleares dirigido por Óscar Troya.

Marc Julià, director deportivo, se ha mostrado encantado con la contratación de un jugador que proporcionará más fondo de armario al técnico Óscar Troya. “Izan es un futbolista con mucho desborde, velocidad y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno. Estamos convencidos de que nos aportará profundidad, trabajo y mucha energía por banda”, ha destacado.