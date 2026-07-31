Fútbol
Izan Llinares, velocidad para la banda del Atlético Baleares
El carrilero zurdo llega al club blanquiazul tras firmar 5 goles y 6 asistencias en el Alcoyano
Adrià Morata
El Atlético Baleares ha oficializado este viernes el fichaje de Izan Llinares, carrilero zurdo de 22 años que llega procedente del Alcoyano para reforzar la banda.
En la temporada pasada, Llinares firmó cinco goles y seis asistencias en 35 partidos con el Alcoyano, siendo un jugador importante por su desequilibrio y capacidad para generar peligro.
Formado en la cantera del Valencia, el carrilero ha continuado su crecimiento pasando por clubes como el Torrent y el Castellón B, acumulando experiencia en categorías nacionales.
Se trata de un futbolista con velocidad, desborde y recorrido por banda, capaz de actuar tanto como carrilero como de extremo. Su juventud, ambición y proyección le convierten en una incorporación de presente y futuro para el Atlético Baleares dirigido por Óscar Troya.
Marc Julià, director deportivo, se ha mostrado encantado con la contratación de un jugador que proporcionará más fondo de armario al técnico Óscar Troya. “Izan es un futbolista con mucho desborde, velocidad y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno. Estamos convencidos de que nos aportará profundidad, trabajo y mucha energía por banda”, ha destacado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luis García mueve ficha con Jan Virgili: abrazo y cariño para el extremo del Mallorca en Marbella
- La insólita discusión familiar que convirtió a un malagueño en mallorquinista para siempre
- El Mallorca gana al Al Ittihad como quiere Luis García
- El Real Mallorca reorganiza su cúpula: más poder para Rubén Forcada y Albert Salas
- Ambiente muy distinto al del ‘stage’ en Austria
- Arnau Tenas llega a Marbella para ser uno de los líderes del Mallorca
- Arnau Puigmal, futbolista del Real Mallorca: «No veo egos en el vestuario del Mallorca»
- La confesión de Arnau Tenas sobre Jan Virgili: 'Le he dicho ochenta veces que se quede en el Mallorca