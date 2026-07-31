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Fútbol Sala

Carlos Gómez pone el broche final a seis semanas de Campus de la Fundació Miquel Jaume

El jugador del Illes Balears Palma Futsal ha visitado a los participantes en la última jornada de una edición que ha reunido a cerca de 400 niños en San Ferran

Carlos Gómez posa junto a los participantes y entrenadores del Campus.

Carlos Gómez posa junto a los participantes y entrenadores del Campus. / Illes Balears Palma Futsal

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Adrià Morata

Palma

Carlos Gómez ha sido el encargado de poner este viernes el broche final a las seis semanas de actividad del Campus de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal. El jugador del Illes Balears Palma Futsal ha compartido la jornada con los participantes, ha respondido a sus preguntas y ha trasladado a los más pequeños la importancia del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio para alcanzar sus objetivos.

El ala regresa este verano al club después de completar tres temporadas cedido en Alzira, Valdepeñas y Córdoba. Su trayectoria ha servido como ejemplo para los niños del Campus, al mostrarles que la constancia y el compromiso pueden acercarles a sus sueños, como el suyo de volver a vestir la camiseta verde.

La visita de Carlos Gómez ha cerrado una edición especialmente positiva para la Fundació Miquel Jaume. Cerca de 400 niños han participado en el Campus a lo largo de las seis semanas, un periodo ampliado respecto a años anteriores.

El programa de este verano ha incorporado también diferentes novedades con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa. Además de los entrenamientos y las actividades vinculadas al fútbol sala y a otros deportes, los participantes han disfrutado de excursiones a la playa, sesiones en el rocódromo y nuevas propuestas lúdicas y formativas que han tenido una gran acogida.

La combinación de deporte, convivencia y aprendizaje ha vuelto a convertir el Campus en uno de los principales proyectos de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal. La elevada participación y la buena respuesta a las nuevas actividades confirman el éxito de una edición que ha permitido ampliar su alcance sin perder el trato cercano y la atención a cada grupo.

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Con la visita de Carlos Gómez concluyen seis semanas de actividad en las que los niños han podido disfrutar del fútbol sala, compartir experiencias y conocer de cerca a distintos referentes del Illes Balears Palma Futsal.

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