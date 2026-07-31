El Azulmarino confirma el cuerpo técnico que dirigirá al equipo en la Liga Endesa Femenina

Azulmarino, al igual que el pasado martes cerró su plantilla de jugadoras, este viernes sella al cuerpo técnico que guiará al club por gran parte de la geografía española en el paso por la Liga Femenina Endesa durante la temporada 26/27. Dos nuevas caras se suman al grupo con el objetivo de ayudar al combinado a dejar huella en la máxima categoría.

La primera pieza ya fue anunciada el pasado mes de mayo. El coach Alberto Antuña renovó su contrato con el objetivo de completar su segunda temporada completa al cargo del equipo. El conjunto bajo las órdenes de Antuña durante la campaña 25/26 firmó el mejor arranque de la historia de la Liga Challenge con 16 victorias consecutivas, estableciendo varios récords y con tan solo un encuentro perdido.

La mano derecha de Antuña, Álvaro Fernández, también prolongará su estancia en el equipo un año más. En la pasada temporada, el entrenador ayudante aterrizó en la isla para ser parte del equipo técnico de Azulmarino tras haber conseguido una gran temporada en el Mariscos Antón Cortegana de Liga Femenina 2.

Asimismo, Marina Delgado se une al cuerpo técnico en el papel de entrenadora ayudante, acompañando a Fernández. La exjugadora de baloncesto, tras una exitosa carrera en las inferiores de la Selección Española y lejos de Mallorca, recala en el proyecto balear, aportando la experiencia adquirida durante sus años en Liga Endesa y Liga Femenina 2. La estela continuista en el área técnica concluye con la renovación del Team Manager, Toni Vidal, responsable de la logística del equipo.

Por otra parte, el servicio terapéutico cambia de manos. Ángel Díez se encargará de tratar a las jugadoras durante esta exigente temporada. Mientras tanto, la preparación física continuará a cargo de Jordi Martínez. Finalmente, el Área de Salud concluye con el doctor José Antonio Morales otro año más pendiente de la salud de la plantilla.