Miquel Plomer y Vanessa Castillo vencen en la Tirada de Sant Jordi

Miquel Plomer (Defensora Sollerense) y Vanessa Castillo (Lloseta), fueron los vencedores de la Tirada de Sant Jordi de tir de fona, en la modalidad de piedra.

Miquel Plomer fue el ganador en la categoría de Homes, con una puntuación de 17 puntos (tres dianas y nueve impactos). Cosme Sastre (Defensora Sollerense) se clasificó segundo lugar en la prueba celebrada el pasado sábado en el campo de fútbol del Sant Jordi, con tres puntos (cuatro dianas, siete impactos), completando el podio David Gómez (Lloseta), con 13 puntos (tres y nueve).

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En Dones ganó Vanessa Castillo (Lloseta), con 17 puntos (cuatro, diez), segunda fue Marga Santandreu (Llucmajor), con seis, y tercera fue Joana Llabrés (Defensora Sollerense), con cinco. En Joves ganó Eizan de Souza (Macolins), con ocho puntos, por delante de Noa de Sousa (Macolins), con ocho, e Irene Mestre (Foners Mallorca), con tres. n