Martí Payeras: “El objetivo del Baleares es subir de categoría”

Martí Payeras, uno de los cuatro jugadores que han fichado por el Atlético Baleares procedentes del Poblense, ha asegurado este jueves en su presentación que el objetivo del club blanquiazul es el ascenso. “Aquí se juega mucho con el corazón. Es un club al que vienes para luchar por subir de categoría y ese es el objetivo que tenemos”, ha declarado el defensa.

Además el mallorquín se mostró muy ilusionado con la idea de estar de nuevo a las órdenes del técnico Óscar Troya. “Ha sido una parte importante para tomar esta decisión, pero también lo ha sido el proyecto del club”, ha afirmado el central, que también puede jugar de pivote. “Estoy muy ilusionado por llegar al Atlético Baleares”, ha señalado, y ha añadido la dureza de la Segunda RFEF: “Vamos a ir partido a partido porque sabemos que el ascenso es muy difícil y que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia”.

Pablo Hernández, el mediocentro tinerfeño procedente del UCAM Murcia, se ha mostrado muy motivado con el proyecto del club palmesano. “Llego con muchas ganas. Vengo a un gran club que quiere estar en la parte alta de la clasificación”, declaró el canario, que confesó que no tuvo ninguna duda en unirse al Atlético Baleares cuando le surgió la oportunidad.

Marc Julià, director deportivo del club blanquiazul, ha destacado el físico y calidad de Payeras: “Es un futbolista de más de 1,90 metros, contundente en defensa, con personalidad y que no se complica con el balón”.

En cuanto al ex del UCAM Murcia, Julià resaltó su pericia en la categoría: “Es un jugador con experiencia en Primera Federación. Tiene personalidad, siempre quiere el balón y cuenta con capacidad para organizar el juego del equipo”.

Al acto también han asistido Patrick Messow, director general del Atlético Baleares, y Denis Goehr, administrador de Jakobs & Dingel, quién agradeció la confianza del club tras anunciar el nuevo acuerdo de patrocinio que se verá reflejado en la camiseta del equipo palmesano.