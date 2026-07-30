Lluc Bestard revalida el título en el Campeonato de Europa de Optimist

Lluc Bestard, regatista del Real Club Náutico de Palma, ha hecho historia al proclamarse este jueves campeona de Europa de la clase Optimist por segundo año consecutivo, un logro que la confirma como una de las grandes referencias de la vela base española.

El Campeonato de Europa se ha disputado entre el 24 y el 30 de julio en aguas de Gdynia (Polonia), donde Bestard se ha impuesto con autoridad a una flota de 122 regatistas de 44 países. La mallorquina ganó cinco de las ocho mangas disputadas y aventajó en 13 puntos a la segunda clasificada, la turca Ada Vera Tüfekçiler.

A su llegada a puerto, Bestard se mostró especialmente emocionada por un resultado que atribuyó al trabajo colectivo. "Estoy muy orgullosa de haber conseguido ganar por segundo año consecutivo. Quiero dar las gracias al club, a mis entrenadores y especialmente a Jaume, que ha estado conmigo desde el primer día. También a todas las personas que me han rodeado y a mis compañeros del club, que nos han ayudado cada día con los entrenamientos. Espero que alguno de ellos siga trabajando para llegar también hasta aquí", señaló la campeona.

Jaume Genovard, entrenador de Optimist del RCNP y mentor de numerosos campeones nacionales e internacionales, destacó que este segundo título europeo constituye "un magnífico resultado" y consideró que refleja "el buen trabajo que se está llevando a cabo con la base en el Real Club Náutico de Palma".

Jan Palou y Mary Anne Osha

El campeonato también dejó una destacada actuación de Jan Palou, vigente campeón de la Copa de España de Optimist y compañero de Bestard en el equipo nacional, que finalizó en quinta posición tras firmar tres victorias parciales en ocho pruebas frente a una flota de 170 regatistas procedentes de 48 países.

Palou explicó que las condiciones meteorológicas marcaron el desarrollo de la competición. "Ha sido un campeonato bastante difícil, con dos días de mucho viento y otros tres de condiciones más suaves, pero estamos bastante contentos con el resultado", afirmó el regatista del RCNP.

La representación del Real Club Náutico de Palma la completó Mary Anne Osha, que terminó en una meritoria decimonovena posición femenina. La regatista mallorquina vio frenadas sus opciones de mejorar ese resultado por una retirada en la penúltima manga.