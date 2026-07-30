El Illes Balears Palma Futsal inicia los entrenamientos en el pabellón Toni Pizà

El balón ya rueda para el Illes Balears Palma Futsal 2026/27. Tras completar este miércoles las pruebas médicas y de esfuerzo, la plantilla dirigida por Antonio Vadillo ha llevado a cabo su primer entrenamiento de la pretemporada, dando el pistoletazo de salida al trabajo en pista para preparar un curso marcado por importantes cambios y nuevos desafíos.

Esta primera toma de contacto se ha desarrollado de forma excepcional en el Pavelló Municipal Toni Pizà. El traslado provisional del primer equipo se debe a las obras que se están llevando a cabo en el Palau Municipal d’Esports Son Moix para renovar, digitalizar y modernizar sus sistemas de iluminación y sonido. Estas mejoras permitirán optimizar la experiencia de los aficionados y adecuar la instalación a las necesidades de la nueva temporada.

La sesión ha comenzado con ejercicios de movilidad y activación, orientados a recuperar sensaciones después del parón estival y adaptar progresivamente al grupo a la carga de trabajo. Posteriormente, los jugadores han realizado los primeros ejercicios con balón, en una jornada que ha servido también para que las nuevas incorporaciones comiencen a integrarse en la dinámica del equipo.

De este modo, el Illes Balears Palma Futsal inicia el proceso de construcción del nuevo proyecto y afronta varias semanas de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al primer compromiso oficial del curso: la Supercopa de España, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana.