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Fútbol Sala

El Illes Balears Palma Futsal inicia los entrenamientos en el pabellón Toni Pizà

El conjunto de Antonio Vadillo ha completado su primera sesión de trabajo sobre la pista del pabellón ubicado en Sa Indioteria, debido a los trabajos de renovación y modernización que se están ejecutando en Son Moix.

Los jugadores del Illes Balears Palma Futsal posan en el pabellón Toni Pizà.

Los jugadores del Illes Balears Palma Futsal posan en el pabellón Toni Pizà. / Illes Balears Palma Futsal

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Adrià Morata

Palma

El balón ya rueda para el Illes Balears Palma Futsal 2026/27. Tras completar este miércoles las pruebas médicas y de esfuerzo, la plantilla dirigida por Antonio Vadillo ha llevado a cabo su primer entrenamiento de la pretemporada, dando el pistoletazo de salida al trabajo en pista para preparar un curso marcado por importantes cambios y nuevos desafíos.

Esta primera toma de contacto se ha desarrollado de forma excepcional en el Pavelló Municipal Toni Pizà. El traslado provisional del primer equipo se debe a las obras que se están llevando a cabo en el Palau Municipal d’Esports Son Moix para renovar, digitalizar y modernizar sus sistemas de iluminación y sonido. Estas mejoras permitirán optimizar la experiencia de los aficionados y adecuar la instalación a las necesidades de la nueva temporada.

La sesión ha comenzado con ejercicios de movilidad y activación, orientados a recuperar sensaciones después del parón estival y adaptar progresivamente al grupo a la carga de trabajo. Posteriormente, los jugadores han realizado los primeros ejercicios con balón, en una jornada que ha servido también para que las nuevas incorporaciones comiencen a integrarse en la dinámica del equipo.

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De este modo, el Illes Balears Palma Futsal inicia el proceso de construcción del nuevo proyecto y afronta varias semanas de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al primer compromiso oficial del curso: la Supercopa de España, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el Palau Blaugrana.

Bruno Gomes, traspasado al Anderlecht

El Illes Balears Palma Futsal ha anunciado este jueves la salida de Bruno Gomes al RSC Anderlecht tras alcanzar un acuerdo para el traspaso del brasileño. El pívot pone fin a su etapa en el club tras regresar de su cesión en el Semey de Kazajistán e iniciará una nueva etapa en la liga belga.

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